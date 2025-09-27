Έτοιμος να «διδάξει» τον Αντετοκούνμπο ο Καρμέλο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε πρόσφατα την επιθυμία να προπονηθεί με τον Καρμέλο Άντονι για να του διδάξει κάποιες κινήσεις και ο «Μέλο» ανταποκρίθηκε.

«Ο Γιάννης είναι ένας μαθητής του αθλήματος. Δούλεψε με τον Κόμπι για να πάρει την mamba νοοτροπία, με τον Γκαρνέτ για να βελτιώσει τη δυναμική στις κινήσεις του, με τον Ολάζουον για το post. Παίρνει τα καλύτερα στοιχεία από τον καθέναν. Είμαι έτοιμος να δουλέψουμε μαζί», τόνισε ο 41χρονος φόργουορντ που έπαιξε 19 σεζόν στο ΝΒΑ και θεωρείται από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών.

