LIVE: ΑΕΛ - Ακρίτας 0-1

Την επιστροφή στις επιτυχίες μετά από τρεις αγώνες ψάχνει η ΑΕΛ, η οποία υποδέχεται στο στάδιο «Alphamega» τον Ακρίτα Χλώρακας στο πρώτο της παιχνίδι μετά την απομάκρυνση του Πάολο Τραμετζάνι και έχοντας με τον Γιώργο Ελευθερίου στον πάγκο.

Οι γαλαζοκίτρινοι στοχεύουν στο δεύτερο τους τρίποντο και την έναρξη της αντεπίθεσης την ώρα που η ομάδα της Χλώρακας θα επιδιώξει την έκπληξη που θα τους δώσει βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

67' - ΓΚΟΛ. 0-1. Γρήγορη αντεπίθεση για τον Ακρίτα και μετά από φάση διαρκείας η μπάλα έφθασε στον Αθανασίου που με ιδανικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

51'- Mεγάλη απόκρουση από τον Οτσόα στο πλασαριστό σουτ από τον Kάστρο. Δόθηκε οφσάιντ.

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

46+1' - Σουτ από μακριά από τον Σινγκ, ούτε αυτό βρήκε στόχο

45'- Μετά από σέντρα του Κονσεϊσάο, ο Μιλοσάβλιεβιτς έπιασε την κεφαλιά, δεν βρήκε στόχο

24' - Ο Κάστρο επιχείρησε το σουτ από μακριά, η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Φραντζή κι άλλαξε πορεία όμως ο Οτσόα άλλαξε αμέσως πορεία και μάζεψε τη μπάλα

21' - Νέα μεγάλη φάση για τον Ακρίτα, μετά από σέντρα του Κάστρο, ο Ρομό έκανε την κεφαλιά με τη μπάλα να φεύγει έξω

20'- Mεγάλη απόκρουση του Οτσόα στο σουτ του Μπάρι, έπειτα από πολλές εναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες της ομάδας της Χλώρακας

7' - Σέντρα από τον Σινγκ, κόπηκε από αμυντικό με τη μπάλα να στρώνεται στον Νατέλ, το σουτ του οποίου πήγε ψηλά έξω

5' - Δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή ο Νατέλ, αρκετά άστοχο

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μιλοσάβλιεβιτς (60' Παπαφώτης), Γουίλερ, Φραντζής, Νταβόρ, Σινγκ, Νατέλ, Γκλάβσιτς, Φορεστιέρι (60' Φεριέρ).

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν, Άντονι, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Ρέινολντς, Tάφερτσχοφερ, Κάστρο, Μπάρι (61' Χατζηβασίλης), Φερνάντες (61' Αθανασίου), Ρομό.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 67' Αθανασίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 31' Φραντζής / 31' Ρέινολντς, 43' Κάστρο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας