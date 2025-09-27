H Aτλέτικο έσπασε το αήττητο της Ρεάλ με πεντάρα!

Αφεντικό στη Μαδρίτη με... βασιλική σφαλιάρα στη Ρεάλ η Ατλέτικο! Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε, με μια αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και τον Χουλιάν Άλβαρες να «ζωγραφίζει» πήρε το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη La Liga, επικρατώντας 5-2 και «κόβοντας» τα φρένα της αήττητης, μέχρι το σημερινό ματς, ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο!

Απίθανη ματσάρα στο «Mετροπολιτάνο» με την Ατλέτικο να προηγείται στο 14' με κεφαλιά του Λε Νορμάν, ο οποίος νίκησε στον αέρα τον Τσουαμενί και τον Χάουσεν. Ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση και κατάφερε σε 22 λεπτά να «τουμπάρει» την κατάσταση! Αρχικά στο 25' μετά από απίθανη κάθετη του Γκιουλέρ, ο Εμπαπέ, πάτησε στην περιοχή και με υπέροχο σουτ, ισοφάρισε σε 1-1. Η ανατροπή ήρθε στο 36' για τους «μερένχες», με τον Βινίσιους να κάνει υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά και να γυρίζει στον Γκιουλέρ, ο οποίος πλάσαρε και νίκησε τον Όμπλακ για το 1-2.

Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι πίεσαν και αφού είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Λανγκλέ στο 44' βρήκαν ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Σέρλοθ να σκοράρει με άψογη κεφαλιά για το 2-2.

Το γήπεδο στο δεύτερο μέρος... έγερνε συνεχώς προς την εστία του Κουρτουά, αλλά η Ατλέτικο δεν ήταν απειλητική. Ωστόσο στο 47' ήρθε το... δώρο του Γκιουλέρ. Ο Τούρκος με μια ανόητη ενέργεια, έκανε πέναλτι πάνω στον Νίκο Γουίλιαμς το οποίο αξιοποίησε ο Χουλιάν Άλβαρες για το 3-2.

Η ψυχολογία των παικτών του Σιμεόνε είχε φτάσει στα ύψη και στο 64' ήρθε η «ζωγραφιά» του ματς! Φάουλ εκτός περιοχής με τον Αργεντινό να εκτελεί με... διαβήτη στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με τη βοήθεια του Κουρτουά για το 4-2. Το... κερασάκι στην τούρτα του θριάμβου της Ατλέτικο έβαλε στο 90'+4' ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος αξιοποίησε την υπέροχη ασίστ του Μπαένα και νίκησε με πλασέ τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ για το τρομερό 5-2!

Πρώτη ήττα της Ρεάλ στο πρωτάθλημα, που μπορεί να την «γκρεμίσει» από την κορυφή, αν η Μπαρτσελόνα νικήσει τη Σοσιεδάδ. Ανέβηκε 4η η Ατλέτικο με την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Νωρίτερα στο «Κολιθέουμ» η Λεβάντε, κατάφερε να αποσπάσει βαθμό από τη Χετάφε. Τα «βατράχια» προηγήθηκαν με τον Ρομέρο στο 26' και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 0-1. Στο δεύτερο μέρος η Χετάφε ανέβασε ταχύτητες και κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ιγκλέσιας στο τελικό 1-1, το οποίο την διατηρεί στην πρώτη εξάδα της La Liga μετά από επτά αγωνιστικές.

