LIVE: Πάφος - Ολυμπιακός 1-1

Την τέταρτη της νίκη στο πρωτάθλημα και τρίτη διαδοχική διεκδικεί η Πάφος η οποία υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η παφιακή ομάδα στοχεύει στο τρίποντο που θα την επαναφέρει στην πρώτη θέση και θα επιχειρήσει να «καθαρίσει» από νωρίς τον αγώνα προκειμένου να... κρατήσει δυνάμεις για το ιστορικό ματς της Τρίτης με την Μπάγερν για το Champions League, ενώ οι μαυροπράσινοι θα παλέψουν για τη μεγάλη έκπληξη και τη δεύτερη τους νίκη που θα τους απομακρύνει από τις τελευταίες θέσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

70' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός με εκτέλεση πέναλτι του Πική!

68' Πέναλτι για τον Ολυμπιακό για χέρι του Γκολντάρ σε σουτ του Βιεϊρίνια.

60' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με σουτ του Πική, απέκρουσε ο Παπαδούδης.

55' Σουτ του Ταβάρες, έξω.

Δεύτερο ημίχρονο

42' Κεφαλιά του Ντράγκομιρ, μπλόκαρε ο Ταλιχμανίδης.

39' Μεγάλη απόκρουση του Παπαδούδη σε κοντινό σουτ του Ενρίκε.

34' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με τον Άντερσον! Μετά από μπαλιά του Μπρούνο οι αμυντικοί των φιλοξενουμένων δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν και ο Βραζιλιάνος φορ γύρισε και σούταρε με τη μία στα δίχτυα.

30' Σουτ του Άντερσον, έξω.

28' Νέα ευκαιρία με τον Ντράγκομιρ, έξω το πλασέ του μετά από εξαιρετική κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ.

27' Πρώτη μεγάλη φάση για την Πάφο με σουτ του Ντράγκομιρ, απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης.

24' Εκτέλεση φάουλ του Ταβάρες από πλάγια θέση, πήγε να αιφνιδιάσει τον Παπαδούδη που έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

18' Κεφαλιά του Γκολντάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ, ψηλά έξω.

-Kλείσαμε 15λεπτο με την Πάφο να κρατάει μπάλα αλλά να αδυνατεί να απειλήσει.

3' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μπράντονιτς να σουτάρει από την καρδιά της περιοχής όντας αφύλακτος, έσωσε με τα πόδια ο Παπαδούδης.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΠΑΦΟΣ: Παπαδούδης, Μπρούνο, Γκολντάρ, Μίμοβιτς (67΄ Τζάτζα), Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Σέμα (67΄ Λάνγκα), Ντράγκομιρ, Κίνα (55΄ Όρσιτς), Άντερσον (55΄ Ντιμάτα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Ενρίκε, Μπαρμπόσα (46΄ Λουκουμπάρ), Μπακαδήμας, Στεφάνου (46΄ Καλογήρου), Κονομής, Τζεπάρ, Βιεϊρίνια, Ταβάρες (67΄ Νούνιες), Μπράντονιτς (66΄ Ίντζια), Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: 34΄ Άντερσον / 70΄ πεν. Πικής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄ Μίμοβιτς, 69΄ Γκολντάρ / 12΄ Κονομής, 42΄ Ενρίκε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος