Αμορίμ: «Δεν υπερασπίζομαι τους παίκτες, στην προπόνηση είναι πολύ καλύτεροι...»

Ο Αμορίμ βιώνει τα χειρότερα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει το βάρος των απαιτήσεων στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν όλα στην ομάδα πηγαίνουν θεόστραβα…

Και λίγο μετά το 3-1 επί την Μπρέντφορντ, ο Πορτογάλος κόουτς είπε:

«Παίξαμε το παιχνίδι της Μπρέντφορντ. Στις πρώτες, τις δεύτερες μπάλες, τις στατικές φάσεις, όλα… Πάντα είναι το ίδιο. Πονάει η κάθε ήττα. Σκεφτόμαστε κάθε φορά το επόμενο ματς σε τέτοιες περιπτώσεις…

Δεν είμαι εδώ να υπερασπίζομαι τους παίκτες. Προσπαθώ για το καλύτερο για την ομάδα και το κλαμπ. Στην προπόνηση ορισμένες φορές, τους βλέπω σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι συμβαίνει σε πιεστικές καταστάσεις στα ματς.

Είναι η πίεση που ασκείται σε αυτό τον σύλλογο. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ τους παίκτες, ούτε καν τον εαυτό μου. Προσπαθώ απλά να πάρω τη νίκη σε κάθε επόμενο ματς».

