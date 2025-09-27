ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Krasava ΕΝΥ - ΑΕΚ 0-3

LIVE: Krasava ΕΝΥ - ΑΕΚ 0-3

Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Freedom24 Krasava ΕΝΥ στο στάδιο «Αμμόχωστος».

Οι κιτρινοπράσινοι ψάχνουν το τρίτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα προκειμένου να διατηρήσουν στενή επαφή με το γκρουπ των πρωτοπόρων την ώρα που η ομάδα του Ύψωνα θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στο εξαιρετικό της ξεκίνημα (ισοβαθμεί με την ΑΕΚ στους 7β.) και να κάνει την έκπληξη.

Η εξέλιξη του αγώνα

70' ΓΚΟΛ, 3-0 η ΑΕΚ με τον Τσακόν! Με σουτ μέσα από την περιοχή.

61' Σουτ του Μπάγιτς, έξω.

59' Αποβάλλεται με δύο κίτρινες κάρτες σε... δύο δευτερόλεπτα ο Τσεμπάκ, καθώς μόλις είδε την πρώτη πέταξε με νεύρα ένα μπουκάλι με νερό και του δόθηκε αμέσως η δεύτερη!

Δεύτερο ημίχρονο

45+5' ΓΚΟΛ, 2-0 η ΑΕΚ με εκτέλεση πέναλτι του Μιλίτσεβιτς.

45+3' Πέναλτι για την ΑΕΚ για ανατροπή του Μπάγιτς από τον Χριστοδούλου.

45+2' Πάει στο on-field review ο ρεφ Αθανασίου για να εξετάσει περίπτωση πέναλτι για την ΑΕΚ.

34' Eυκαιρία για την Krasava, έξω το σουτ του Χριστοδούλου.

21' Απείλησε στην αντεπίθεση η Krasava, βγήκε ο Αλομέροβιτς και έσωσε προ του Τρούγιτς.

21' Mεγάλη διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ με τους Μπάγιτς (σουτ) και Εκπολό (κεφαλιά) να μην μπορούν να νικήσουν τον Ζάντρο.

-Συμπληρώθηκε το εικοσάλεπτο χωρίς την παραμικρή ευκαιρία πέραν του τέρματος των Λαρνακέων.

7' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ με τον Μπάγιτς! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λέδες.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

KRASAVA ENY: Ζάντρο, Κυριάκου (46΄ Μπα), Ντε Λούκας, Ντα Γκράτσα, Χριστοδούλου, Ντε Ιριόντο, Πάνκοφ, Μπαχάσα (63΄ Λίπσκι), Nτο Κούτο, Τσεμπάκ, Τρούγιτς (63΄ Γεμπλί)

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Χάιρο, Λέδες, Πονς (66΄ Τσακόν), Ροντέν, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο (66΄ Αμίν), Μπάγιτς

ΣΚΟΡΕΡ: - / 7΄ Μπάγιτς, 45+5΄ πεν. Μιλίτσεβιτς, 70΄ Τσακόν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+3΄ Χριστοδούλου, 55΄ Μπαχάσα, 59΄ Τσεμπάκ / 57΄ Μιλίτσεβιτς, 62΄ Ρούμπιο, 64΄ Χάιρο

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 59΄ Τσεμπάκ (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

