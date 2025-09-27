ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα εποχή Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Γουέστ Χαμ

Δημοσιευτηκε:

Τα ηνία της Γουέστ Χαμ ανέλαβε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Hammers.

Λίγες ώρες αφότου η Γουέστ Χαμ απέλυσε τον Γκρέιαμ Πότερ, ύστερα από οκτώ μήνες στο τιμόνι της ομάδας, λόγω της κακής της εκκίνησης στη Premier League,με την ομάδα να βρίσκεται προτελευταία με τέσσερις ήττες και μόλις μία νίκη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντος, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβολαίο.

Όπως αναμενόταν, ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ θα καθίσει στον πάγκο της νέας του ομάδας τη Δευτέρα (29/9) για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον.

Να θυμίσουμε πως ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και οδήγησε την ομάδα στην έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Σε 71 παιχνίδια στον πάγκο, είχε απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.

gazzetta.gr

