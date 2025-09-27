Το κάλεσμα βρίσκει ανταπόκριση

Ήρθε υπό την αμφισβήτηση όλων o Kώστας Σταφυλίδης και κατά πόσο θα κατάφερνε να προσφέρει στον ΑΠΟΕΛ. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα έδειξε ότι όχι μόνο μπορεί αλλά γίνεται παράλληλα και ηγέτης για την ομάδα με την όλη παρουσία του και ήδη έχει κερδίσει τον κόσμο της ομάδας. Ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ, που σέρβιρε τρία γκολ σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, φρόντισε λίγο πριν το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, μέσω του προγράμματος που εκδίδεται πριν από κάθε αγώνα, να στείλει το μήνυμά του προς όλους και ιδιαίτερα τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. «Θέλω να δω ένα γεμάτο γήπεδο. Να στηρίξουν την ομάδα όλοι. Στα δύσκολα χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Περιμένω να δω τη δύναμη της έδρας στο ΓΣΠ», δήλωσε αρχικά ο Σταφυλίδης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο καθήκον των παικτών: «Κι εμείς στο γήπεδο, δεν θα υπάρξει αγώνας που δεν θα παλέψουμε. Μπορεί να κερδίσεις ή να χάσεις, όμως δεν μπορεί να μην παλέψεις, αυτό απαγορεύεται».

Το κάλεσμα του Σταφυλίδη «άγγιξε» τον κόσμο που ετοιμάζεται να δώσει μαζικό «παρών» στο αυριανό ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ (19:00), με στόχο να πανηγυριστεί η πρώτη εντός έδρας νίκη.

Εξάλλου, το νέο αστέρι της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, Ντιέγκο Ρόσα, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα: «Ήρθα στον ΑΠΟΕΛ για τη μεγάλη του ιστορία και για την ευκαιρία να παίξω σε έναν σύλλογο που μπορεί να με οδηγήσει στην επιτυχία. Διακρίνω μια ομάδα με προοπτική και γουστάρω την αύρα και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ο κόσμος μάς δίνει δύναμη και περιμένω να δω αυτή τη δύναμη και την παρουσία σε ένα εντός έδρας ντέρμπι. Άκουσα πολλά και περιμένω να το ζήσω. Θα σας δω, στο γήπεδο».

Άριστο το κλίμα...

Το κλίμα μεταξύ των παικτών λίγο πριν το ντέρμπι παρουσιάζεται άριστο. Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, στον Αρχάγγελο, έγινε πάρτι με... μπάρμπεκιου! Στο τραπέζι κάθισαν όλοι οι παίκτες που παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ορεξάτοι και για φαγητό αλλά και για νέες επιτυχίες στο ποδόσφαιρο. Από την πλευρά του, ο Πάμπλο Γκαρσία έχει ήδη έτοιμα τα πλάνα του στο αγωνιστικό. Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι: Μπέλετς ή Περέιρα, Νανού, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Ρόσα, Μάγιερ, Ντάλσιο, Κόρμπου, Σωτηρίου, Τομάς.

Αναμονή...

Την ίδια ώρα, άπαντες αναμένουν τις εξελίξεις όσον αφορά τις συζητήσεις με την F8 και το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τη βραζιλιάνικη επενδυτική εταιρεία. Ένα θέμα που, όσο δεν κλείνει, προκαλεί σύγχυση. Θυμίζουμε την ανακοίνωση της F8 που σημείωσε «ορισμένα εμπόδια» που αφορούσαν την εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλα ζητήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση.