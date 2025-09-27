Δεν έγινε η συνάντηση για Μάρτινς - «Καλούμε τον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του» λένε από την ΑΕΛ

Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα προπονητή στην ΑΕΛ, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ διοικούντων της ομάδας της Λεμεσού και του Εθνικού σε σχέση με το ενδιαφέρον των γαλαζοκιτρίνων για τον Ούγκο Μάρτινς. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ακρίτα ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Νικόλας Λεβέντη, ανάφερε επί τούτου ότι: «Το έχει αναλάβει η διοίκηση, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ας αφήσουμε τη ροή των πραγμάτων να εξελιχθεί. Όταν είμαστε έτοιμοι θα ανακοινώσουμε. Καλούμε τον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του».

Όσον αφορά στην αποδέσμευση του Πάολο Τραμετσάνι σημείωσε: «Αναλάβαμε τη δική μας ευθύνη κι αυτός τη δική του για τα δικά του αποτελέσματα. Είμαστε μόλις στην 5η αγωνιστική, πρέπει να ανασυνταχθούμε. Να κερδίσουμε σήμερα, να έρθει η ηρεμία και να δούμε και το θέμα του προπονητή».