Απάντησε ο Χάρελ: «Δεν έχω κάνει χρήση ντόπινγκ»

Ο Μόντρεζλ Χάρελ απάντησε στις κατηγορίες που τον θέλουν θετικό σε ουσίες ντόπινγκ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ανιχνεύτηκαν ποτέ σε αυτόν απαγορευμένες ουσίες, απαντώντας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ.

Ο Μόντρεζλ Χάρελ, ενοχλημένος από τις φημολογίες ότι βρέθηκε θετικός σε ντόπινγκ τεστ, αντέδρασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, τονίζοντας ότι οι ουσίες που ανιχνεύτηκαν στον οργανισμό του δεν αποτελούν ντόπινγκ.

Η ομάδα του Adelaide 36ers έχει ήδη ξεκινήσει να αναζητά τον αντικαταστάτη του 31χρονου σέντερ, ο οποίος παραβίασε τους κανονισμούς ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της offseason στην περίοδο που αγωνιζόταν στην Κίνα, σύμφωνα με το ESPN.

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, ο Χάρελ τόνισε ότι δεν παραβίασε ποτέ τους κανόνες του ντόπινγκ, υποστηρίζοντας πως τους γνωρίζει πολύ καλά. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο της Αυστραλίας, λέγοντας πως ήταν εκείνοι που τον έκαναν να αγαπήσει ξανά το μπάσκετ.

Αναλυτικά τι είπε ο παίκτης:

«Μακάρι να ήξερα την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη! Έπαιξα στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά, ειλικρινά, δεν ξέρω τους κανονισμούς! Καταλαβαίνω τι σημαίνει να αποτύχεις σε ένα τεστ ντόπινγκ! Ξέρω τι έδειξε το τεστ! Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το κομμάτι του «ντόπινγκ»! Γιατί το ντόπινγκ αφορά τη χρήση ουσιών που σου δίνουν πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό! Κι εγώ ξέρω πολύ καλά ότι δεν είχα τίποτα τέτοιο μέσα μου, οπότε... ντόπινγκ;;;

Πολλή αγάπη σε όλους τους Αυστραλούς φιλάθλους, πραγματικά εκτιμώ και αγαπώ την ενέργεια που μου δώσατε! Μου ξαναδώσατε την αγάπη για το μπάσκετ πέρυσι, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για μένα! Θα σας είμαι πάντα ευγνώμων γι’ αυτό!

Αν δεν ξέρετε την αλήθεια, τότε καλύτερα να μη μιλάτε. Έχω καθαρό ιατρικό φάκελο και αντιμετωπίζω κάποια θέματα που αφορούν εμένα προσωπικά, αλλά ξανά: μην αρχίζετε να λέτε βλακείες όταν δεν έχετε μιλήσει μαζί μου.»

NBA

Διαβαστε ακομη