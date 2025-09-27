ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα για Μάιντς πριν έρθει Κύπρο για την Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήττα για Μάιντς πριν έρθει Κύπρο για την Ομόνοια

Την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Ντόρτμουντ δέχθηκε η Μάιντς στο τελευταίο της παιχνίδι πριν ταξιδέψει για την Κύπρο ενόψει του αγώνα με την Ομόνοια στο ΓΣΠ για το Conference League.

Η προσεχής αντίπαλος των πρασίνων δεν μπόρεσε να φτάσει στην έκπληξη και να πάρει τη δεύτερη της νίκη στη φετινή Bundesliga, δεχόμενη δύο γκολ στο πρώτο μέρος από τους Σβένσον (27΄) και Αντεγέμι (40΄).

Για την Ντόρτμουντ, που παραμένει αήττητη, αυτή ήταν η τέταρτη νίκη (και διαδοχική) και έπειτα από πέντε αγωνιστικές παραμένει στο -2 από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας της Ομόνοιας με τη Μάιντς θα γίνει την Πέμπτη 2/10 στις 19:45.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε... δύο δευτερόλεπτα ο Τσεμπάκ!

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Λυτρώθηκε με Τσικίνιο στο 90+6΄ ο Ολυμπιακός και τώρα... Άρσεναλ

Ελλάδα

|

Category image

Το κάλεσμα βρίσκει ανταπόκριση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν υπερασπίζομαι τους παίκτες, στην προπόνηση είναι πολύ καλύτεροι...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ ενόψει Ανόρθωσης: «Είναι πληγωμένη κι αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H Aτλέτικο έσπασε το αήττητο της Ρεάλ με πεντάρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Κρίσταλ Πάλας έβαλε φρένο στη Λίβερπουλ - Την πάτησαν Τσέλσι και Γιουνάιτεντ, εύκολα η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Krasava ΕΝΥ - ΑΕΚ 0-3

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Πάφος - Ολυμπιακός 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ακρίτας 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον πάγκο ο Λοΐζου για το ντέρμπι των Χάποελ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν έγινε η συνάντηση για Μάρτινς - «Καλούμε τον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του» λένε από την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ήττα για Μάιντς πριν έρθει Κύπρο για την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Καλάθης διάλεξε... Διαμαντίδη αντί Σπανούλη: «Ο κόουτς θα με σκοτώσει, μάλλον δεν παίζω αύριο!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη