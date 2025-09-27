Ήττα για Μάιντς πριν έρθει Κύπρο για την Ομόνοια

Την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Ντόρτμουντ δέχθηκε η Μάιντς στο τελευταίο της παιχνίδι πριν ταξιδέψει για την Κύπρο ενόψει του αγώνα με την Ομόνοια στο ΓΣΠ για το Conference League.

Η προσεχής αντίπαλος των πρασίνων δεν μπόρεσε να φτάσει στην έκπληξη και να πάρει τη δεύτερη της νίκη στη φετινή Bundesliga, δεχόμενη δύο γκολ στο πρώτο μέρος από τους Σβένσον (27΄) και Αντεγέμι (40΄).

Για την Ντόρτμουντ, που παραμένει αήττητη, αυτή ήταν η τέταρτη νίκη (και διαδοχική) και έπειτα από πέντε αγωνιστικές παραμένει στο -2 από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας της Ομόνοιας με τη Μάιντς θα γίνει την Πέμπτη 2/10 στις 19:45.