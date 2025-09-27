ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Καλάθης διάλεξε... Διαμαντίδη αντί Σπανούλη: «Ο κόουτς θα με σκοτώσει, μάλλον δεν παίζω αύριο!»

Ο Καλάθης διάλεξε... Διαμαντίδη αντί Σπανούλη: «Ο κόουτς θα με σκοτώσει, μάλλον δεν παίζω αύριο!»

Ο Νικ Καλάθης κλήθηκε να απαντήσει σε διλήμματα για παίκτες από το παρόν και το παρελθόν στην Euroleague και όταν ήρθε η στιγμή του Διαμαντίδη vs Σπανούλη, επέλεξε τον άλλοτε αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος γκαρντ της Μονακό μπορεί να έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά το γεγονός αυτό δεν τον απέτρεψε από το να τον... απορρίψει όταν έπρεπε να διαλέξει μεταξύ εκείνου και του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Απαντώντας σ' ένα από τα trends της εποχής όσον αφορά τα διλήμματα μεταξύ παικτών, ο Καλάθης βρέθηκε στο... τετ α τετ των «prime» Διαμαντίδη και Σπανούλη, επιλέγοντας τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό.

«Ο κόουτς θα με σκοτώσει γι' αυτό! Μάλλον δεν θα παίξω αύριο» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

 

