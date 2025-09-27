Μπεργκ ενόψει Ανόρθωσης: «Είναι πληγωμένη κι αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο»

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού (28/9) ντέρμπι με την Ανόρθωση παραχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός αφότου αναφέρθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδα του κόντρα στην ΑΕΛ σημείωσε πως το γεγονός ότι η «Κυρία» είναι πληγωμένη ίσως κάνει το παιχνίδι πιο επικίνδυνο για το τριφύλλι ενώ μίλησε και γενικότερα για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας του και τα αγωνιστικά.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: