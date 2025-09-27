ΒΙΝΤΕΟ: Η Κρίσταλ Πάλας έβαλε φρένο στη Λίβερπουλ - Την πάτησαν Τσέλσι και Γιουνάιτεντ, εύκολα η Σίτι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια από τις αντιπάλους της ΑΕΚ Λάρνακας στη League Phase του Conference League έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Λίβερπουλ

Η κυπελλούχος Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να βάλει «stop» στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και να την υποχρεώσει στην πρώτη φετινή ήττα της στο Λονδίνο με 2-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, σταματώντας το νικηφόρο σερί της ομάδας του Αρνε Σλοτ από την αρχή της σεζόν, ανεβαίνοντας μάλιστα στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας!

Η ομάδα του Ολιβερ Γκλάσνερ μπήκε εντυπωσιακά στο ματς, κατάφερε να αιφνιδιάσει τους «κόκκινους» με το γρήγορο γκολ του Σαρ (9'), ενώ αν δεν ήταν σε καλή ημέρα ο Αλισον θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ! Η Λίβερπουλ προσπάθησε ν' αντιδράσει, ειδικά στο τελευταίο 20λεπτο, πίεσε την αντίπαλη άμυνα και ο Φεντερίκο Κιέζα πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο 87ο λεπτό.

Η Πάλας όμως δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα της και κατάφερε στο 7ο λεπτό (!) των καθυστερήσεων να πάρει τη σπουδαία νίκη με το γκολ του Νκέτια κόντρα στους πρωταθλητές. Στο μεταξύ η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε προβλήματα στο γήπεδο της κόντρα στην Μπέρνλι και κατάφερε να πάρει τη νίκη εύκολα με 5-1.

Στο Λονδίνο όμως η Τσέλσι πλήρωσε την αποβολή του Τσάλομπα (53') κι ενώ προηγήθηκε με τον Φερνάντες (24') η Μπράιτον εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή της και πήρε τη μεγάλη νίκη στις καθυστερήσεις μέσα στο Λονδίνο με 3-1 με δύο γκολ του Ντάνι Γουέλμπεκ.

Νωρίτερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε πως δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα προβλήματα της και να βρει ρυθμό. Πήγε στο Λονδίνο για να παίξει στην έδρα της Μπρέντφορντ με τον «αέρα» της νίκης στο ντέρμπι επί της Τσέλσι, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-1 στο «Κομιούνιτι», αυξάνοντας την πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, που δεν βρίσκει τρόπο να λύσει τα πολλά προβλήματα της ομάδας του.

Οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ ξεκίνησαν νωθρά το ματς και το πλήρωσαν, καθώς οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και κατάφεραν να προηγηθούν γρήγορα με 2-0, με τον Τιάγκο να στέλνει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Μπαγιντίρ (8' και 20'), με τον Τούρκο τερματοφύλακα μάλιστα να κάνει εντυπωσιακές αποκρούσεις για να κρατήσει διαχειρίσιμο το σκορ.

Εξι λεπτά αργότερα ο Μπένζαμιν Σέσκο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία στη συνέχεια πίεσε για να φθάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.  

Στο 76ο λεπτό είχε τη μεγάλη ευκαιρία να το καταφέρει, αλλά Κέλεχερ απέκρουσε το πέναλτι του Φερνάντες. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του ματς, αλλά και πάλι δεν βρήκε διαδρόμους στην άμυνα της Μπρέντφορντ. Αντίθετα οι «σφήκες» τσίμπησαν πάλι με τον Γιένσεν να διαμορφώνει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις. 

Τα στιγμιότυπα των αγώνων:

 

 

 

 

 

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1

(8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο)

Τσέλσι-Μπράιτον 1-3

(24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1

(9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα)

Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2

(37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1

(12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 27/9

Τότεναμ-Γουλβς 27/9

Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9

Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Κρίσταλ Πάλας 10

Μπόρνμουθ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Άρσεναλ 10 -5αγ.

Τότεναμ 10 -5αγ.

Τσέλσι 8

Σάντερλαντ 8 -5αγ.

Φούλαμ 8 -5αγ.

Λιντς 8

Μπράιτον 8

Έβερτον 7 -5αγ.

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.

Μπέρνλι 4

Άστον Βίλα 3 -5αγ.

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Γουλβς 0 -5αγ.

Διαβαστε ακομη