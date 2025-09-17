Οι Λέικερς συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τους Γιάννη και Γιόκιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, όμως θέλουν να κάνουν το... μπαμ το 2027. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «Athletic» οι «Λιμνάνθρωποι» συνεχίζουν να έχουν στη λίστα τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Για αυτό τον λόγο δεν έχουν προσφέρει «χρυσά» και μακροχρόνια συμβόλαια, ώστε να έχουν αρκετό salary cap το 2027. Μάλιστα, με το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς να μην είναι σίγουρο μετά τη φετινή σεζόν, οι Λέικερς θα μπορούν πιο εύκολα να αποκτήσουν ακόμη έναν αστέρα δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς.

