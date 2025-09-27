Πρόβλημα με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός

Στο 33' του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, παρατηρήθηκε πρόβλημα στο VAR.

Ο διαιτητής Αλέξανδρος Κατσικογιάνννης ενημέρωσε τα στελέχη των δύο ομάδων ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη. Αυτό συνέβη, ενώ είχαν κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο οι Πειραιώτες και ο Ποντένσε έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Το πρόβλημα, ωστόσο, λίγο μετά το 38' ξεπεράστηκε και υπήρχε πλήρης κάλυψη από το VAR.

