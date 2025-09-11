Ο Τζέισον Κόλινς υποβάλλεται σε θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

Ο Τζέισον Κόλινς, άλλοτε σέντερ του NBA, δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα (11/9) η λίγκα.

«Ο Τζέισον και η οικογένειά του καλωσορίζουν τη στήριξή σας και τις προσευχές σας και ευγενικά ζητούν ιδιωτικότητα καθώς αφιερώνουν την προσοχή τους στην υγεία και την ευημερία του Τζέισον», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του NBA.

Ο 46χρονος σέντερ ύψους 2,13μ. αγωνίστηκε για 13 σεζόν στο NBA (2001-2014), εκ των οποίων τις 8 με τους Νιού Τζέρσεϊ/Μπρούκλιν Νετς, ενώ πέρασε επίσης από τους Ατλάντα Χοκς, Μπόστον Σέλτικς, Μέμφις Γκρίζλις, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Επιλέχθηκε στο νούμερο 18 του Draft το 2001 από τους Χιούστον Ρόκετς, μετά από μία εξαιρετική κολεγιακή καριέρα στο Στάνφορντ, όπου αγωνίστηκε μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, Τζάρον Κόλινς.

Συνολικά κατέγραψε 735 συμμετοχές (477 ως βασικός) στο NBA, με μέσο όρο 3,6 πόντους και 3,7 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Πέρα από τα παρκέ, ο Τζέισον Κόλινς έγραψε ιστορία το 2013, όταν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία άνδρας αθλητής από τα τέσσερα μεγάλα αμερικανικά επαγγελματικά πρωταθλήματα (NBA, NFL, MLB, NHL) που δήλωσε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος, μέσω άρθρου στο Sports Illustrated (6 Μαΐου 2013).