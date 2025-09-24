ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ESPN αποφάσισε: Ο Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος στον κόσμο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ESPN αποφάσισε: Ο Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος στον κόσμο

Το ESPN ανέδειξε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον κορυφαίο παίκτη στο παγκόσμιο μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Σέρβου σούπερ σταρ μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο NBA.

Και πάλι στην κορυφή ο Νίκολα Γιόκιτς! 

Το ESPN ανέδειξε τον Σέρβο σούπερ σταρ ως τον κορυφαίο παίκτη στο ΝΒΑ και συνολικά στο παγκόσμιο μπάσκετ, μέσα από την ετήσια έρευνα που διεξάγει με τη συμμετοχή προπονητών και δημοσιογράφων. Ο Γιόκιτς συγκέντρωσε 19 από τις 20 ψήφους για την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Στη λίστα ξεχώρισε και ο Λούκα Ντόντσιτς, ενώ δεν έλειψαν οι εκπρόσωποι της Ευρώπης, με τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους.

Κορυφαίος Αμερικανός αναδείχθηκε ο Στεφ Κάρι με 11 ψήφους, ενώ ακολούθησε ο Άντονι Έντουαρντς με 8, δείχνοντας τη νέα γενιά που ανεβαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κόλλησαν στο μηδέν

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Καλοσκάμη πρωταγωνιστή η ΑΕΚ έκανε το «2 στα 2»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα με σβηστές μηχανές και… κορυφή για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ταρέμι φρόντισε να αρχίσει ιδανικά ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη