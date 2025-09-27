Άλλαξε δύο ο Ελευθερίου - Οι 11άδες στο ΑΕΛ - Ακρίτας

Δείτε ποιους επέλεξαν στην ενδεκάδα τους ο υπηρεσιακός τεχνικός της ΑΕΛ Γιώργος Ελευθερίου και ο προπονητής του Ακρίτα Αλέξης Γαρπόζης ενόψει του ματς που αρχίζει στις 19:00 στο στάδιο «Alphamega».

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μιλοσάβλιεβιτς, Γουίλερ, Φραντζής, Νταβόρ, Σινγκ, Νατέλ, Γκλάβσιτς, Φορεστιέρι.

Δύο αλλαγές έκανε ο Γιώργος Ελευθερίου σε σχέση με την ήττα από την Ομόνοια, καθώς Σινγκ και Φορεστιέρι πήραν τις θέσεις των Ζόκε και Φεριέρ.

Η ενδεκάδα του Ακρίτα: Περντρέου, Καμπλάν, Άντονι, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Ρέινολντς, Tάφερτσχοφερ, Κάστρο, Μπάρι, Φερνάντες, Ρομό.