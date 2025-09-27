ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλαξε δύο ο Ελευθερίου - Οι 11άδες στο ΑΕΛ - Ακρίτας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άλλαξε δύο ο Ελευθερίου - Οι 11άδες στο ΑΕΛ - Ακρίτας

Δείτε ποιους επέλεξαν στην ενδεκάδα τους ο υπηρεσιακός τεχνικός της ΑΕΛ Γιώργος Ελευθερίου και ο προπονητής του Ακρίτα Αλέξης Γαρπόζης ενόψει του ματς που αρχίζει στις 19:00 στο στάδιο «Alphamega».

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μιλοσάβλιεβιτς, Γουίλερ, Φραντζής, Νταβόρ, Σινγκ, Νατέλ, Γκλάβσιτς,  Φορεστιέρι.

Δύο αλλαγές έκανε ο Γιώργος Ελευθερίου σε σχέση με την ήττα από την Ομόνοια, καθώς Σινγκ και Φορεστιέρι πήραν τις θέσεις των Ζόκε και Φεριέρ.

Η ενδεκάδα του Ακρίτα: Περντρέου, Καμπλάν, Άντονι, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Ρέινολντς, Tάφερτσχοφερ, Κάστρο, Μπάρι, Φερνάντες, Ρομό.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε δύο ο Ελευθερίου - Οι 11άδες στο ΑΕΛ - Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλαξε τερματοφύλακα ο Καρσέδο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέσσερις αλλαγές από Ιδιάκεθ - Οι ενδεκάδες στο Krasava ENY - ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οπαδοί της Ατλέτικο πέταξαν κουτάκια μπίρας πάνω στην πλακέτα του Κουρτουά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος να «διδάξει» τον Αντετοκούνμπο ο Καρμέλο

NBA

|

Category image

Τη χρειάζεται για διπλό λόγο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συνέχισε τις... σφαλιάρες στη Γιουάιτεντ η Μπρέντφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην 30ή θέση η Αλεξάνδρα Σαφείρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Καμπάνα» της FIFA στη Μαλαισία – Χρησιμοποίησε ξένους παίκτες με πλαστά χαρτιά στην εθνική της ομάδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάρι Κέιν: Ο Άγγλος που σαρώνει στη Γερμανία και ξαναγράφει την ιστορία των φορ της Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκεί θα στηριχθεί η... απόδραση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ταρέμι: Yποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή

Ελλάδα

|

Category image

«Ευχαριστώ αδελφέ μου» - Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς σε σχόλιο του Γιαννακόπουλου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ώρα για derby madrileno

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε στα 36 του ο Μπας Ντοστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη