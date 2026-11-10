Απίστευτο: Το εξαψήφιο ποσό που πήρε ο Καρούσο για να ξυρίσει το κεφάλι του το 2020!

Σε μια ομολογουμένως αστεία και ιδιαίτερη αποκάλυψη προέβη ο Άλεξ Καρούσο μιλώντας podcast Pardon My Take, όχι για τα μπασκετικά του κατορθώματα, αλλά για την κόμη του!

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς και συμπαθητικούς παίκτες του ΝΒΑ λόγω του πάθους του και της εξαιρετικής άμυνας που παίζει, αποκάλυψε πως το 2020, λίγο μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, τον προσέλκυσε μια εταιρεία ανδρικής περιποίησης ώστε να υιοθετήσει την φαλακρή εμφάνισή του!

Έχοντας ούτως η άλλως... φτωχή κόμη από πριν, ο 32χρονος άσος είχε πάρει ήδη την απόφαση να ξυρίσει το κεφάλι του, διατηρώντας, ωστόσο, την εμβληματική του κορδέλα!

Μια απόφαση που έγινε ακόμα πιο εύκολη, αφού η εταιρία, «Manscaped», του προσέφερε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ για να τα πάρει όλα τα μαλλιά του και να προωθήσει τα προϊόντα του εν λόγω brand!

«Ήταν αμέσως μετά το πρωτάθλημα. Ήταν αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου. Έκανα μια συμφωνία με την Manscaped. Υπέγραψα μια συμφωνία 100.000 δολαρίων μαζί τους για να προωθήσω τα προϊόντα τους. Ήταν σαν να σου δώσουμε ένα σωρό λεφτά και να κάνουμε αυτή τη διαφήμιση και να ξυρίσουμε το κεφάλι σου. Εγώ είπα, εντάξει, σίγουρα. Θα το κάνω αυτό ούτως ή άλλως. Καλύτερα να βγάλω και μερικά χρήματα για πλάκα», ανέφερε χαρακτηριστικά!

sport-fm.gr