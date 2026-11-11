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Νέα ανάρτηση για ΑΠΟΕΛ από Κασιδιάρη - Έβαλε και Σφακιανάκη στο μήνυμά του

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλλο ένα μήνυμα από τον Ηλία Κασιδιάρη με αφορμή τις φωτογραφίες με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

Αυτή την φορά ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει σε σχόλια βάζοντας στην συζήτηση και τον Νότη Σφακιανάκη. 

Κάνει λόγο για χιλιάδες θετικά σχόλια και κάποιες... κραυγές. 

Όσα έγραψε:

«Χιλιάδες θετικά σχόλια, αλλά και κάποιες κραυγές μίσους από κομμουνιστές και φιλελεύθερους (δηλαδή από φιλότουρκους και οπαδούς του ανθελληνικού σχεδίου Ανάν) προκάλεσε η φώτο μου με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Τους απαντώ θεσμικά με μία δήλωση του Νότη Σφακιανάκη. Ζήτω η Ένωσις!».

 

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