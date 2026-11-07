Μέγα κάζο για τη Σίτι!

Η Σίτι είχε την ευκαιρία να αντιδράσει κόντρα σε μια ομάδα που έδινε «μάχη» για να βγει από τον υποβιβασμό, όμως η Νότιγχαμ έδειξε ότι ήθελε το ματς πολύ περισσότερο, έβαλε δύο γκολ στο 20λεπτο και ανάγκασε το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα στην κατέρρευση με την 3η σερί ήττα στο πρωτάθλημα (3-1). Εκτός της επικίνδυνης ζώνης η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ με αγώνα περισσότερο από Σάντερλαντ, Κρίσταλ Πάλας, Γιουνάιτεντ, στο -6 από την Άρσεναλ οι Πολίτες.

Στο 6' άρχισε το horror-show στην άμυνα των φιλοξενούμενων, με τον Γκβαρντιόλ να κάνει το λάθος και τον Κούνια να πλασάρει με το αριστερό τον Ντοναρούμα. Ο τελευταίος, είδε την μπάλα στα δίχτυα του και 12 λεπτά αργότερα, όταν ο Ντέλαπ έκανε τα μέτρα που βρήκε διαθέσιμα και τίναξε τα δίχτυα του με τελείωμα ψηλά. Το 2-0 έμεινε για το ημίχρονο και θα άλλαζε στο 52' με το τρομακτικό σουτ του Σερκί στο παραθυράκι έπειτα από απόκρουση της άμυνας (2-1). Η Σίτι προσπάθησε να χτίσει μια πίεση, ο Χάαλαντ είχε ένα πλασέ έξω από το παραθυράκι αλλά στη συνέχεια η Φόρεστ είχε δοκάρι με τον Γιέιτς και στο 73' ξανά με τον Ντέλαπ σφράγισε τη νίκη με το τελικό 3-1.

sdna.gr