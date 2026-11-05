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Με buzzer beater Τόμπσον απέδρασαν οι Χιτ από την έδρα των Κλίπερς

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεγάλο ματς από Γιάννη και Μπαμ

Την τρίτη τους νίκη στο ΝΒΑ (3-5) πανηγυρίζουν οι Χιτ, καθώς με τρίποντο του Κλέι Τόμπσον στην εκπνοή της παράτασης απέδρασαν από το LA απέναντι στους Κλίπερς με 117-116. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την επαναφορά και ο 35χρονος σουτέρ με τρίποντο από τη γωνία διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Τόμπσον είχε 30 πόντους με 8/17 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος των νικητών μαζί με τον Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο Greek Freak είχε 27 πόντους (11/13 βολές, 8/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 41 λεπτά, ενώ ο Αντεμπάγιο σε 41 λεπτά είχε 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Κλίπερς ο Ντάριους Γκάρλαντ με 26, ο Ρούι Χατσιμούρα με 21 και ο Μπρουκ Λόπεζ με 20 πόντους ξεχώρισαν.

Το Μαϊάμι άρχισε εξαιρετικά το ματς και προηγήθηκε με εννιά στην πρώτη περίοδο (24-33), ωστόσο η δεύτερη ήταν εφιαλτική και με ένα επί μέρους 43-19 (!) έκλεισε το ημίχρονο στο -15. Με αντεπίθεση διαρκείας πλησίασαν στο -3 (88-91) οκτώ λεπτά πριν τη λήξη του τελευταίου δωδεκάλεπτου και με δύο βολές του Αντετοκούνμπο πέρασαν μπροστά, 107-106, στα 1’’ πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου.

Το φάουλ του Λάρσον στον Χατσιμούρα στα 1,7’’ έδωσε στον Ιάπωνα την ευκαιρία να κερδίσει το ματς για την ομάδα του, αλλά είχε 1/2 και το παιχνίδι πήγε στην παράταση, καθώς ο Αντεμπάγιο αστόχησε στην τελευταία κατοχή. Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Γκάρλαντ έφερε τους Κλίπερς στο +4, αλλά ένα καλάθι του Αντεμπάγιο και το τρίποντο του Τόμπσον στην εκπνοή χάρισαν τη νίκη στο Μαϊάμι.

Επόμενο ματς για τους Χιτ είναι τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:00) στο Σαν Φρανσίσκο απέναντι στους Γουόριορς.

Δωδεκάλεπτα: 24-33, 67-52, 87-78, 107-107, 116-117

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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