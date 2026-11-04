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O... τρελός rookie που σουτάρει περισσότερο από κάθε άλλον στην ιστορία του ΝΒΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο rookie των Κινγκς, Ντάριους Έικουφ το έχει πάει σε... άλλο επίπεδο στο ξεκίνημα της σεζόν με τα σουτ που παίρνει και το Gazzetta στέκεται στην περίπτωση του.

Το Σακραμέντο εδώ και χρόνια με κάθε τρόπο δείχνει ότι είναι ο χειρότερος οργανισμός στο ΝΒΑ και δεν μπορεί με τίποτα να ορθοποδήσει και να παρουσιάσει μια ομάδα με βλέψεις για playoffs. Έχουν γίνει κάκιστες ενέργειες σε draft και ανταλλαγές τα τελευταία χρόνια στο Σακραμέντο.

Από την επιλογή του Μπάγκλεϊ αντί για τον Ντόντσιτς και τον Γιανγκ σε παλιό draft μέχρι και το πως εκεί που είχαν Χαλιμπέρτον και Φοξ, κατάφεραν να τους χάσουν και τους δύο μέσα σε λίγους μήνες. Φέτος είναι στον πάτο της Δύσης με ρεκόρ 1-6, αλλά υπάρχει ένας τύπος που τρελαίνει κόσμο από κάθε άποψη.

Ο Ντάριους Έικουφ ήρθε για να μείνει και το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία. Έχει πάρει την.... μπέρτα του πρωταγωνιστή στους Κινγκς και δεν σταματά να παίρνει προσπάθειες πάνω του.

O rookie που δεν σταματά να σουτάρει

Ο Ντάριους Έικουφ έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο φέτος σε μια ομάδα που δείχνει αδιάφορη. Αλλά λόγω του rookie θα πάρει αρκετά... μάτια πάνω της κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ένας 19χρονος point guard με ύψος 1.88 που μέχρι στιγμής είναι ένατος σκόρερ στη λίγκας.

Ναι, καλά διαβάσατε. Ένατος σκόρερ στη λίγκα με 26.1 πόντους ανά ματς,ενώ στο ματς με τους Πέλικανς είχε 34 πόντους, 14 ασίστ και 6 ριμπάουντ!

Στο τουρνουά NCAA του 2026, οδήγησε τους Razorbacks στους Sweet 16 με νίκες επί των Hawaii και High Point. Στις 5 Απριλίου 2026, κέρδισε το βραβείο Bob Cousy, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο πόιντ γκαρντ στη χώρα. Πρώτος παίκτης του Άρκανσας που κάνει δικό του το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ έχει μεγαλύτερη αξία το γεγονός πως το κατέκτησε σαν πρωτοετής.

Ο Έικουφ στα περισσότερα ματς το παρακάνει με τις προσπάθειες που παίρνει. Είναι στην πρώτη θέση των παικτών σε όλο το ΝΒΑ με τα περισσότερα σουτ ανά ματς. Παρέα με τον Ντόντσιτς. Έχουν και οι δύο 23.6 σουτ ανά παιχνίδι.

Οι φήμες για τον Σαμπόνις που διαψεύστηκαν

Υπήρχαν κάποιες φήμες που ήρθαν να ρίξουν λάδι στη φωτιά και υποστήριζαν ότι ο Ντομάντας Σαμπόνις είναι δυσαρεστημένος που παίζει με τον Ντάριους Άκουφ Τζούνιορ στο Σακραμέντο προφανώς. Όμως γρήγορα διαψεύστηκαν.

Μια πηγή της ομάδας είπε στον Μπρέντεν Νούνες , τον δημοσιογράφο του Sactown Sports 1140 ότι η αναφορά ότι ο Σαμπόνις δεν ήταν ζεστός στο να παίζει με τον rookie των Κινγκς λόγω του στυλ του και των σουτ που παίρνει, δεν ισχύει. Πρόσθεσε πως ο Λιθουανός και ο Έικουφ επικοινωνούν καλά παρά τις φήμες και τις εικασίες γύρω από τη σχέση τους.

Πάνω από Τζόρνταν και Μπέιλορ

Πριν παίξει στο τελευταίο ματς των Κινγκς, ο μέσος όρος προσπαθειών στα παιχνίδια ήταν στο 24! Τι σήμαινε αυτό; Πως ήταν στην κορυφή της λίστας όχι μόνο φέτος, αλλά σε ολόκληρη την ιστορία του ΝΒΑ.

Άφηνε πίσω του παίκτες όπως ο Μπέιλορ με 23.8 προσπάθειες ανά ματς και ο Μάικλ Τζόρνταν, ο GOAT που είχε 22.89. Mιλάμε για ιερά τέρατα. Κι όμως ο τρελός rookie του Σακραμέντο δεν σταματά να σουτάρει και τους άφησε πίσω.

Τώρα με το 23.6 που έχει στις προσπάθειες που παίρνει είναι δεύτερος πίσω από τον Μπέιλορ, αλλά με τη συχνότητα που σουτάρει μην σας κάνει εντίπωση αν στο τέλος της σεζόν ανέβει στην κορυφή.

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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