ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η θέση της Ομόνοιας μετά το φινάλε της 4ης αγωνιστικής στο Europa League

Η δοκιμασία στην Ολλανδία απέναντι στη Ναϊμέγκεν δεν είχε βαθμολογικό αντίκρισμα για την Ομόνοια, που δέχθηκε την ήττα με 3-1.

Το αποτέλεσμα αυτό σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα παιχνίδια στην 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League την φέρνουν στην 18ή θέση της βαθμολογίας, έχοντας έξι βαθμούς, όσους έχουν και οι ομάδες που βρίσκονται μέχρι την 14ή θέση.

Στην επόμενη αγωνιστική οι πράσινοι θα έχουν υψηλό εμπόδιο να υπερπηδήσουν στην επόμενη αγωνιστική αφού θα αναμετρηθούν με τη Γιουβέντους εκτός έδρας στις 26 Νοεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες στον βαθμολογικό πίνακα συνεχίζουν στους «16», ενώ οι ομάδες στις θέσεις 9-24 θα παίξουν πλέι οφ για μία θέση στην 16άδα.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΑ (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου)

19:45 Μπεσίκτας (Τουρκία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

19:45 Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)

19:45 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία)

19:45 Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Μίλαν (Ιταλία)

19:45 Μαρσέιγ (Γαλλία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

19:45 Θέλτα (Ισπανία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία)

22:00 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Άλκμααρ (Ολλανδία)

22:00 Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)

22:00 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τσέλιε (Σλοβενία)

22:00 Γιουβέντους (Ιταλία) - Ομόνοια (Κύπρος)

22:00 Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ρεν (Γαλλία)

22:00 ΟΦΗ (Ελλάδα) - Άντερλεχτ (Βέλγιο)

22:00 Λιόν (Γαλλία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία)

22:00 Τορένσε (Πορτογαλία) - Σέλτικ (Σκωτία)

22:00 Σάντερλαντ (Αγγλία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)

22:00 Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)