ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πού βρίσκεται η Πάφος FC μετά την 3η αγωνιστική του Conference League
ΓΗΠΕΔΟ
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Σε δύσκολη θέση για τον στόχο της πρόκρισης η παφιακή ομάδα
Εκτός θέσεων πρόκρισης παραμένει η Πάφος FC μετά την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και την ήττα στην Ολλανδία με 3-1 από την Τβέντε.
Η παφιακή ομάδα με έναν μόλις βαθμό είναι στην 30ή θέση.
Θυμίζουμε ότι πρόκριση στην επόμενη φάση παίρνουν, οι πρώτες οκτώ ομάδες απευθείας στη φάση των «16» και οι θέσεις 9 μέχρι 24 στα πλέι οφ για μία θέση στην 16άδα.
Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία.
Το πρόγραμμα της Πάφος FC στη League Phase του Conference League:
1η αγωνιστική (15/10)
Αταλάντα – Πάφος FC 3-1
2η αγωνιστική (22/10)
Πάφος FC – Ρίγα 1-1
3η αγωνιστική (5/11, 19:45)
Τβέντε – Πάφος FC
4η αγωνιστική (26/11, 22:00)
Πάφος FC – Μίντιλαντ
5η αγωνιστική (10/12, 19:45)
Μιάλμπι – Πάφος FC
6η αγωνιστική (17/12, 22:00)
Πάφος FC – Χαρτς