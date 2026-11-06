ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πού βρίσκεται η Πάφος FC μετά την 3η αγωνιστική του Conference League

Εκτός θέσεων πρόκρισης παραμένει η Πάφος FC μετά την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και την ήττα στην Ολλανδία με 3-1 από την Τβέντε.

Η παφιακή ομάδα με έναν μόλις βαθμό είναι στην 30ή θέση.

Θυμίζουμε ότι πρόκριση στην επόμενη φάση παίρνουν, οι πρώτες οκτώ ομάδες απευθείας στη φάση των «16» και οι θέσεις 9 μέχρι 24 στα πλέι οφ για μία θέση στην 16άδα.

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα της Πάφος FC στη League Phase του Conference League:

1η αγωνιστική (15/10)

Αταλάντα – Πάφος FC 3-1

2η αγωνιστική (22/10)

Πάφος FC – Ρίγα 1-1

3η αγωνιστική (5/11, 19:45)

Τβέντε – Πάφος FC

4η αγωνιστική (26/11, 22:00)

Πάφος FC – Μίντιλαντ

5η αγωνιστική (10/12, 19:45)

Μιάλμπι – Πάφος FC

6η αγωνιστική (17/12, 22:00)

Πάφος FC – Χαρτς