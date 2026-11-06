Europa League: Ο Παυλίδης ξεκουράστηκε αλλά αλάνθαστη η Μπενφίκα, η Φερεντσβάρος σόκαρε τη Μίλαν

Μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε το «μενού» της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το «μπαμ» έκανε στο «Τζουζέπε Μεάτσα» η Φερεντσβάρος με το τεράστιο «διπλό» επί της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού, Μίλαν, με 2-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αϊτινός επιθετικός, Λένι Τζόζεφ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας τους Ούγγρους στο 4 στα 4 και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο, ωστόσο, η Μπενφίκα έκανε το 4 στα 4 στη League Phase του Europa League. Οι «Αετοί» της Λισαβόνας νίκησαν δύσκολα με 3-1 τη Λεχ Πόζναν στο «Ντα Λους» και με τις Μπόρνμουθ, Φερεντσβάρος συνθέτουν την τριάδα των ομάδων που μέχρι τώρα μετρούν το απόλυτο στη διοργάνωση.

Πολύ μεγάλα «διπλά» πέτυχαν Γιουβέντους και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επί των Άλκμααρ (2-1) και Θέλτα (2-1) αντίστοιχα, σκαρφαλώνοντας στην 4η και 5η θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας στην 6η τον Ολυμπιακό (όλες έχουν από 10 βαθμούς) που υστερεί σε διαφορά τερμάτων.

Δίνοντας συνέχεια στην ανοδική της πορεία, η Μαρσέιγ πέρασε και μέσα από τη «Μπλά Αρένα», επικρατώντας 1-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ σημαντικό «τρίποντο» πέτυχε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο «Στάδιο του Φωτός» στην Αγγλία, όπου επιβλήθηκε με 2-0 της Σάντερλαντ.

Το απόλυτο μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια διατήρησε και η Μπόρνμουθ, η οποία έφερε τα πάνω κάτω στην επανάληψη κι έφυγε με το «διπλό» (3-1) από την έδρα της Σπάρτα Πράγας. Στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου, η Κρίσταλ Πάλας «έσωσε την παρτίδα» με τη Χοφενχάιμ στις καθυστερήσεις, χάνοντας κι άλλο έδαφος προς την κορυφή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ρεν (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0

Μίλαν (Ιταλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-2

(52',66' Τζόζεφ)

Σοσιεδάδ (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 1-1

(28' Όσκαρσον - 54' Τολισό)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-3

(35' Σινγκάτε - 57' Ανταμς, 81' Εβανίλσον, 90' Ράιαν)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0

(20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1-1

(90'+1 Καμάντα - 7' Πρας)

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος) 3-1

(50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)

Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1

(10' Αντου)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-0

(83' Στογιάνκοφ)

Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 0-1

(77' Γκουϊρί)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1

(6' Ράφα Σίλβα, 67' Πρεστιάνι, 90' Σουντάκοφ - 72' Μπένγκτσον)

Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 1-2

(88' Μέερντινκ - 19' Κουπμάινερς, 37 Κολό Μουανί)

Σέλτικ (Σκωτία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 3-2

(62' Όσμαντ, 78',87' Ντουράν - 54' Ολαϊτάν, 85' Κοκτσού)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3

(40',90'+3 Ντιακιτέ - 29',73' Σέσλαρ, 45' Βέρμπιτς)

Σάντερλαντ (Αγγλία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-2

(23' Στοΐκοβιτς, 39' Μπέλιο)

Θέλτα (Ισπανία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-2

(11' Ντουράν - 35',49' Ζενέλι)

Τορένσε (Πορτογαλία) - Αραράτ Αρμενίας (Αρμενία) 3-2

(13' Αγκίρε, 90'+3 Βάσκες, 90'+5 Ντράμεχ - 41' Μουραντιάν, 58' Γουίλσον-Βαλντέζ)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) - ΟΦΗ (Ελλάδα) 0-2

(45'+2 Πούγγουρας, 56' Φούντας)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-0

(83' Στογιάνκοφ)