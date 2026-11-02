Χωρίς Γιόβετιτς για την... αντίδραση μέσω κυπέλλου

Στο κύπελλο γυρίζει τον διακόπτη η ΑΕΛ, καθώς θα ψάξει αντίδραση μετά τις δύο τελευταίες ήττες, στο νοκ άουτ παιχνίδι της 2ης εγχώριας διοργάνωσης κόντρα στον Ηρακλή Γερολάκου (03/11).

Ο Μαρτίς έχει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στο οπλοστάσιο του, αφού εκτός έμειναν οι... γνωστοί. Ο λόγος για τους Ντενσβίλ, Σόκε, Πετί Πετί, Καφού, Γκομίς, Τσατάκοβιτς και Γιόβετιτς. Ο τελευταίος τέθηκε νοκ άουτ πριν το ντέρμπι με την Ομόνοια και στην ΑΕΛ δεν θα ρισκάρουν.