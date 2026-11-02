Παρουσιάστηκε το βιβλίο ιστορίας Γ.Σ.Σ. «Ο Κεραυνός»

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2026, η επίσημη παρουσίαση του Βιβλίου Ιστορίας του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου “Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ”, στην παρουσία πλήθους κόσμου, στο οίκημα του Συλλόγου στο Αθλητικό Κέντρο «Κώστας Παπαέλληνας». Η έκδοση του Βιβλίου έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του Συλλόγου (1926-20026).

Ένας αιώνας διανθισμένος με αθλητικές επιτυχίες, αγώνες σε πολλά μέτωπα, εντός και εκτός των αθλητικών στίβων, μα προπάντων γαλουχημένος στα ευγενή ιδεώδη του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, με προτεραιότητα τη νεολαία και τον άνθρωπο, προσφέροντας υγιή ενασχόληση και πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία και ειδικά σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ένας σύλλογος. Ένας αιώνας. Μία κληρονομιά.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Πάρις Παπαέλληνας, εκθείασε την εξαιρετική δουλειά καταγραφής της Ιστορίας και ανέφερε ότι αυτό το σύγγραμμα αξίζει να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους, εντός και εκτός αθλητισμού. Σημείωσε ότι η έκδοση αυτή δεν αφορά μόνο την ιστορία του Κεραυνού, αλλά αποτελεί ουσιαστικά την ιστορία του Στροβόλου, της Λευκωσίας και της σύγχρονης Κύπρου των τελευταίων 100 χρόνων. Ευχαρίστησε, τέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για τη διαχρονική στήριξη τους.

Την πολυτελή τετράτομη έκδοση, έκτασης πέραν των οκτακόσιων σελίδων, επιμελήθηκε από πλευράς έρευνας και συγγραφής ο Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου, ό οποίος τιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για το έργο που παρήγαγε.

Στην παρουσίαση του Βιβλίου, ο Δρ. Χρυσάνθου αναφέρθηκε στην ιστορικά καταγεγραμμένη αθλητική δραστηριότητα της τότε κοινότητας Στροβόλου, η οποία χρονολογείται από την περίοδο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896. Όπως εξήγησε ο Δρ. Χρυσάνθου, το όνομα του Συλλόγου υιοθετήθηκε από το προσωνύμιο ενός εκ των πρώτων αθλητών του Στροβόλου, μετέπειτα ιδρυτικού μέλους, ποδοσφαιριστή και διοικητικού ηγέτη του Συλλόγου, Σάββα Παναγίδης.

Ο Παναγίδης ήταν γνωστός για τα κεραυνοβόλα του σουτ στο ποδόσφαιρο, εξού και το προσωνύμιο «Ο Κεραυνός». Ένα προσωνύμιο που έγινε εφαλτήριο δημιουργίας αθλητικού συλλόγου, με έμβλημα τον Δισκοβόλο του Μύρωνα, και που έμελλε να σημαδέψει ένα αιώνα αθλητικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και εθνικής δράσης στο Στρόβολο και την Κύπρο γενικότερα.

Ο συγγραφέας στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά του Κεραυνού Στροβόλου στους εθνικούς μας αγώνες, από την αρχή της λειτουργίας του. Από τα Οκτωβριανά της δεκαετίας του 1930, στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, τον αγώνα της ΕΟΚΑ, την αντίσταση στην Τουρκοανταρσία της δεκαετίας του 1960, όσο και στον αγώνα κατά την Τουρκική εισβολή του 1974.

Αυτά ήταν τα παράσημα της ύπαρξης και λειτουργίας του Συλλόγου, που πρωτοστάτησε στους αθλητικούς στίβους σε διάφορα αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, στίβο, ποδηλασία, επιτραπέζια αντισφαίριση, τάβλι και τρίαθλο, κερδίζοντας αμέτρητους τίτλους και διακρίσεις.

Η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, κα. Καλλή Χατζηιωσήφ, μετέφερε το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, με το οποίο γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα προχωρήσει στην αγορά σημαντικού αριθμού βιβλίων, με στόχο να τοποθετηθεί σε σχολικές βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικά κέντρα σε όλη την Κύπρο, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αθλητική ιστορία του τόπου. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Γιάννος Ιωάννου, εξήρε την προσφορά του Κεραυνού Στροβόλου στα δρώμενα του κυπριακού αθλητισμού και σημείωσε ότι αποτελεί πρότυπο λειτουργίας και σωστής αθλητικής κουλτούρας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Κεραυνός Στροβόλου τίμησε άτομα και οργανισμούς που επιτέλεσαν σπουδαίο έργο στην προβολή και προώθηση του Συλλόγου και του Κυπριακού Αθλητισμού.

Για τη διαχρονική προσφορά τους στην αθλητική δημοσιογραφία, στον κυπριακό αθλητισμό και για τη συμβολή στην καταγραφή και την ανάδειξη της ιστορίας του Γ.Σ.Σ. "Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ", τιμήθηκαν η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, η εταιρεία Savvides Press Sports Photographers, οι αθλητικογράφοι Πέτρος Χατζηχριστοδούλου, Λουκής Τερεζόπουλος, Σάββας Κοσιάρης, Γιώργος Μελετίου και Μάριος Πολυδώρου. Επιπλέον, τιμήθηκε ο Νεοκλής Θεοχαρίδης σε ένδειξη εκτίμησης για την προώθηση και προβολή της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Ο Κωνσταντίνος Κυπριανού τιμήθηκε σε αναγνώριση της πολυετούς και ανιδιοτελούς προσφοράς του ως μέλος και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, της σημαντικής συμβολής του στη φωτογραφική καταγραφή των ομάδων και εκδηλώσεων και στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του Συλλόγου, καθώς και του πρωτοποριακού του έργου στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Μεταθανάτια τιμή αποδόθηκε στον αείμνηστο Βάσο Παπαβασιλείου, δημιουργό του Ύμνου του Συλλόγου, ενός έργου που εκφράζει την ταυτότητα, την περηφάνια και την ψυχή του Συλλόγου και ενώνει, εδώ και δεκαετίες, γενιές αθλητών και φιλάθλων,

Σε αθλητικό επίπεδο τιμήθηκαν ο 92χρονος παλιός αθλητής και προπονητής του Κεραυνού Ανδρέας Χατζηβασιλείου, ο Παρατριαθλητής Ανδρέας Δουλαππάς, η αθλήτρια Σταυρούλα Περικλέους και ο προπονητής τριάθλου Χρίστος Χρίστου.

Τέλος, για την ανιδιοτελή συνεισφορά και συμβολή τους σε δράσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου, τιμήθηκαν οι Στέλλα Σουρμελή, Άγγελος Κοτσώνης, Λάκης Πασάς και ο Μουσικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου.