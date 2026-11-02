Τα εξαφανίζουν οι ΑΠΟΕΛίστες, sold out η νότια!

Ανάρπαστα γίνονται τα εισιτήρια από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, ενόψει του κυριακάτικου (08/11) αγώνα με τον Άρη, στον οποίο η ομάδα της πρωτεύουσας θα γιορτάσει τα 100χρονα. Όπως ενημέρωσσαν οι γαλαζοκίτρινοι, λίγες ώρες αφού άρχισε η προπώληση, σημειώθηκε sold out στη νότια κερκίδα!

Αναλυτικά: Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στη Νότια κερκίδα, για τον αγώνα της Κυριακής ΑΠΟΕΛ- Άρης Λ/σού.