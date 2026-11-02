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Μπάλκοβετς και Ντουβέρν καθορίζουν... πολλά

ΓΗΠΕΔΟ

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Εν αναμονή των αποτελεσμάτων

Οι Μπάλκοβετς και Ντουβέρν στάθηκαν άτυχοι προς τα τέλη του ντέρμπι με την ΑΕΛ, καθώς αποχώρησαν με ενοχλήσεις. Ο πρώτος πέρασε ήδη από εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα, ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο δεύτερος αισθάνθηκε κάποιες κράμπες και εκτός απρόοπτου θα είναι σε θέση να βοηθήσει. 

Τα άκρα της άμυνας λοιπόν έχουν σημαντικά... ερωτηματικά ενόψει του αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Νάιμεγκεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Είτε ο Μπεργκ θα αλλάξει σύστημα, είτε θα ανακατέψει την τράπουλα. Το δυστύχημα για την τεχνική ηγεσία αφορά στη θέση του Μπάλκοβετς, καθώς οι Νεγκό-Χρίστου είναι επίσης παροπλισμένοι!

Η Ομόνοια θα ολοκληρώσει αύριο (03/11) την προετοιμασία της επί κυπριακού εδάφους και έπειτα θα ανακοινωθεί η αποστολή. Υπενθυμίζουμε πως την Κυριακή (08/11) ακολουθεί ντέρμπι με την Ανόρθωση κι έτσι δεν θα παρθεί κανένα ρίσκο.

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