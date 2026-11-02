Θετικό το πρόσημο, αλλά...

Λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και το ότι είχε κατορθώσει να φέρει «τούμπα» το ντέρμπι, το πρόσημο του Απόλλωνα στον αγώνα με την Πάφο κρίνεται θετικό. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να υπάρχει απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν οι δύο βαθμοί, με τους γαλάζιους να ισοφαρίζονται στο 88' κι ενώ δεν είχαν απειληθεί καθόλου μέχρι τότε, από το 67' και το δεύτερο γκολ τους.

Για άλλη μια φορά η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε δύο γκολ σε έναν αγώνα, κάτι που συνέβη στα μισά της παιχνίδια (4/8) και αναμφίβολα δεν θα πρέπει να συνεχιστεί εάν θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι ενδεικτικό ότι ο Απόλλωνας δεν πήρε καμία νίκη, έχοντας σκοράρει λιγότερα από τρία γκολ.

Απαιτείται από τον Ερνάν Λοσάδα να βρει την ισορροπία, καθώς ναι μεν η ομάδα του έχει με διαφορά την καλύτερη επίθεση (21 γκολ) χάρη κυρίως στο εξαιρετικό δίδυμο Όζμπολτ-Τόμας (που πρωταγωνίστησαν ξανά), όμως δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι εάν συνεχίσει να παραβιάζεται η εστία της με αυτή τη συχνότητα (δέκα γκολ σε οκτώ αγώνες).

Για τους γαλάζιους ακολουθούν οι αγώνες με Νέα Σαλαμίνα (6/11) και Ομόνοια 29Μ (22/11) επιδιώκοντας το εξάποντο, πριν από το ντέρμπι με την (τώρα) πρωτοπόρο ΑΕΚ (27/11).