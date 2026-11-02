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Επιπόλαια και ανούσια

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Η ΑΕΛ προσπάθησε στο ΓΣΠ, όμως δεν ήταν αρκετό για να πάρει κέρδος

Στην ΑΕΛ γνώριζαν καλά πως θα έπρεπε να τα κάνουν όλα τέλεια στο ΓΣΠ για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στην Ομόνοια. Αυτό δεν έγινε αφού και αμυντικά ήταν επιπόλαια και το πλήρωσε, ενώ δεν είχε ξανά την ουσία σε νορμάλ παιχνίδι, καθώς βρήκε ευκαιρίες που δεν μετατράπηκαν σε γκολ. Σε αντίθεση με την ήττα από τον Άρη, αυτή ερμηνεύεται διαφορετικά, μιας και υπήρξε προσπάθεια και βελτίωση που απλώς δεν ήταν αρκετή. Προβληματίζει δε το ότι δεν βρίσκει τρόπο αντίδρασης όταν βρεθεί πίσω στο σκορ.

Το αποτέλεσμα πλήγωσε, όμως το... κακό δεν ήταν πολύ μεγάλο, αφού δεν κέρδισαν ΑΕΚ και Απόλλωνας και το -1 από την κορυφή, πήγε στο -2. Ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς, έβγαλε σιγουριά για τις δυνατότητες της ΑΕΛ στις τοποθετήσεις του. Οι πράξεις είναι που έχουν σημασία και το επόμενο εμπόδιο είναι «ύπουλο» αφού θα φιλοξενήσει την Krasava Ε.Ν.Υ., εντός έδρας και η επάνοδος στις νίκες είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος.

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