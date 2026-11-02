Νέο σκάνδαλο με FIFA και Ινφαντίνο αποκαλύπτουν οι «The New York Times» και «Le Monde»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «The New York Times» και «Le Monde», ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου εξασφάλισε μια συμφωνία, βάσει της οποίας οι φορολογικές του υποχρεώσεις στις ΗΠΑ καλύπτονται από... την ίδια τη FIFA.

Το ποσό -που αφορά τα έτη 2024, 2025 και 2026, διάστημα κατά το οποίο μετακόμισε στο Μαϊάμι ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026- εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια δολάρια η διαφορετικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτός ο μηχανισμός «φορολογικής εξίσωσης» -ο οποίος σχεδιάστηκε ώστε το προσωπικό της FIFA που μετακινείται στις ΗΠΑ για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου να μην έχει «ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα»- προοριζόταν να εφαρμόζεται μόνο σε υπαλλήλους, όχι σε εκλεγμένους αξιωματούχους όπως ο Ινφαντίνο.

Ωστόσο, το προνόμιο αυτό του παραχωρήθηκε το 2024 από μια πολύ μικρή, κλειστή επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών των ανώτατων στελεχών της FIFA. Η απόφαση αυτή δεν εγκρίθηκε ποτέ επίσημα σε κανένα έγγραφο.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο Μπρούνο Κιομέντο, Ελβετός δικηγόρος και επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης του οργανισμού , ο οποίος, μάλιστα, είναι στενός συνεργάτης του Τζιάνι Ινφαντίνο εδώ και είκοσι χρόνια, όπως αποκαλύπτουν οι δυο εφημερίδες τα δύο μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο Μπρούνο Κιομέντο ήταν ο μόνος πρόεδρος επιτροπής που έλαβε πάσο «VVIP» (πολύ υψηλής προτεραιότητας) για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο του παρέχει πρόσβαση σε όποιον αγώνα επιλέξει.

Είναι επίσης ο μόνος πρόεδρος επιτροπής που αμείβεται σε ελβετικά φράγκα (250.000 ετησίως) και όχι σε δολάρια , όπως οι ομόλογοί του, επωφελούμενος έτσι από μια ευνοϊκή ισοτιμία

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στις 18 Μαρτίου στο Βανκούβερ (Καναδάς), σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία είναι , προς το παρόν, ο μοναδικός υποψήφιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ