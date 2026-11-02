H ήττα από την Ομόνοια έφερε αλλαγές στις Apollon Ladies - Τέλος ο Τσολάκης

Η ήττα από την Ομόνοια (διαβάστε ΕΔΩ), για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, φέρνει εξελίξεις στις Apollon Ladies.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού προχώρησε σε λύση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας, Άγγελο Τσολάκη.

Την ευθύνη των προπονήσεων αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητής, Στέλιος Δημητρίου.

Αναλυτικά:

Η ΑΠΟΛΛΩΝ Ladies ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Άγγελο Τσολάκη και τον βοηθό προπονητή κ. Αντώνη Γιακουμή και τους ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους στην ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον κ. Άγγελο Τσολάκη, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα πολυετούς και πολυδιάστατης προσφοράς στο ευρύτερο οικοδόμημα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Η παρουσία και η προσφορά του αποτελούν σημείο αναφοράς και φωτεινό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.