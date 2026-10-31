«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται έντονα για τον Φερμίν Λόπεθ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βγει από τώρα στην αγορά και αναζητά ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να την ανεβάσουν επίπεδο, καθώς μέχρι στιγμής η χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί έως και καταστροφική.

Με τον Μπέντζαμιν Σέσκο να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να ενισχυθούν στη μεσοεπιθετική τους γραμμή, με τον Φερμίν Λόπεθ να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ομάδας.

Ο επιθετικός μέσος της Μπαρτσελόνα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διαμάντια των «μπλαουγκράνα», με τον Χάνσι Φλικ να του δίνει συνεχώς όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Φέτος, ο 23χρονος έχει καταγράψει συνολικά πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 12 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο και την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στην επίθεση. Βέβαια η Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσει.

Πηγή: sport-fm.gr