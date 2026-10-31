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Μαρτίνες: «Πόναγα στο Μουντιάλ, πονάω ακόμη και σήμερα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Tι είπε ο Μαρτίνες για το γεγονός ότι έσπασε το δάκτυλό μου στον τελικό του Europa League -

Με σπασμένο δάκτυλο αγωνίστηκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες στον τελικό του Europa League αλλά και σε αυτόν του Μουντιάλ. Ο ίδιος το αποκάλυψε σε δηλώσεις του αποκαλύπτοντας και τη μεγάλη αυταπάρνηση που έδειξε για να μπορέσει να ενισχύσει τις ομάδες του.

«Έσπασα το δάχτυλό μου στον τελικό του Europa League. Όταν ο γιατρός μού έδειξε την ακτινογραφία, άρχισα να κλαίω, γιατί πίστευα ότι θα έχανα το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Σκαλόνι μού έστειλε μήνυμα και μου είπε: “Είτε τα καταφέρεις είτε όχι, θα σε στηρίξω… έλα ούτως ή άλλως”. Αποφασίσαμε να μην κάνουμε επέμβαση. Η Adidas μού έφτιαξε ένα ειδικό γάντι και αγωνίστηκα έχοντας το δάχτυλό μου εντελώς δεμένο», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Μπορούσα να αισθανθώ μόνο τα τέσσερα δάχτυλα. Δεν μπορούσα καν να προπονηθώ με κανονικές μπάλες ποδοσφαίρου. Μέχρι τον αγώνα με την Ελβετία, έκανα προπονήσεις με μπάλες του βόλεϊ.

Πόσο με επηρέασε αυτό στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Δέκα στα δέκα. Ήμουν ουσιαστικά σαν ζόμπι. Κάθε φορά που ακουμπούσε το χέρι μου στο έδαφος, έβλεπα αστέρια. Έκλαιγα μέχρι τα μεσάνυχτα, επειδή το δάχτυλό μου είχε πρηστεί σαν λουκάνικο.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, έκανα ακτινογραφία πάλι και το δάχτυλο παρέμενε σπασμένο στα δύο. Ακόμη και σήμερα αγωνίζομαι παρά τον πόνο. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να υποβληθώ σε επέμβαση», κατέληξε.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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