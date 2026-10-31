«Αν συνεχίσουμε έτσι... κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να μας ξεπεράσει»

Συνέντευξη στο match program του Απόλλωνα ενόψει του αγώνα με την Πάφο FC έδωσε ο Ντάνι Εσκρίτσε.

Πώς αξιολογείς την πρόοδό σου από την πρώτη ημέρα που ήρθες στον Απόλλωνα μέχρι σήμερα; «Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι βλέπουν μια πολύ καλή εκδοχή του εαυτού μου. Φέτος αισθάνομαι πολύ άνετα στη θέση στην οποία αγωνίζομαι, κάτι που θεωρώ ότι δείχνει και την εμπιστοσύνη που μου έχει ο προπονητής. Πιστεύω, βέβαια, ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια να προσφέρεις κάτι περισσότερο και ότι το οφείλουμε στους φιλάθλους μας».

Πόσο σημαντικό είναι για έναν επιθετικό να αγωνίζεται σε μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία, όπως ο Απόλλων; «Είναι πολύ σημαντικό. Όταν αγωνίζεσαι σε μια ομάδα που δεν επιτίθεται συχνά ή που έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό την άμυνα, δεν έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες να σκοράρεις ή να δώσεις ασίστ. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό για όλους τους επιθετικούς το γεγονός ότι ο Απόλλωνας αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο».

Σε ποια θέση προτιμάς να αγωνίζεσαι και πόσο σημαντική είναι η ευελιξία σου για την ομάδα; «Η αγαπημένη μου θέση είναι πίσω από τον επιθετικό. Ωστόσο, όπως έχω αναφέρει, πιστεύω ότι ο προπονητής με εμπιστεύεται σε όλες τις θέσεις στις οποίες μπορώ να αγωνιστώ και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Είτε ως επιθετικός, είτε πίσω από τον επιθετικό, είτε στα άκρα, θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ στον ρόλο μου και ότι ο προπονητής με εμπιστεύεται πλήρως. Ειλικρινά, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα η θέση, αρκεί να αγωνίζομαι και να συνεχίζω να αποδίδω όπως μέχρι τώρα».

Πέρα από τα γκολ και τις ασίστ, τι θεωρείς ότι μπορείς να προσφέρεις στον Απόλλωνα; «Η “δουλειά” είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού μου στο οποίο δεν κάνω συμβιβασμούς. Λέγοντας “δουλειά” εννοώ τρέξιμο, να καλύπτω τους συμπαίκτες μου, να πιέζω στον σωστό χρόνο και χώρο. Θέλω να δίνω τα πάντα για αυτή την ομάδα και για να τη βοηθήσω να κερδίζει, ανεξάρτητα από το αν θα σκοράρω ή θα δώσω κάποια ασίστ. Θεωρώ ότι είναι πάντα απαραίτητο να δουλεύεις σκληρά για την ομάδα».

Τι πρέπει να κάνει ο Απόλλων για να διατηρήσει την αγωνιστική του εικόνα και να συνεχίσει την πορεία του; «Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, παραμένοντας ενωμένοι και διατηρώντας τη σύνδεση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους. Όταν έχουμε την ευκαιρία να επιτεθούμε, πρέπει να το κάνουμε όπως τώρα, ενώ όταν χρειάζεται να αμυνθούμε, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, ως σύνολο, όπως μας λέει και ο προπονητής. Η ομάδα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο για πολύ καιρό ακόμη».

Ποιο θεωρείς ότι είναι το κλειδί για τη νίκη απέναντι στην Πάφο FC; «Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία, χωρίς να έχουμε εμμονή με το αποτέλεσμα, αντιμετωπίζοντας κάθε αγώνα ξεχωριστά και εστιάζοντας κυρίως στη δική μας ομάδα. Αν παίξουμε καλά, όπως κάνουμε μέχρι τώρα, και παραμείνουμε συγκεντρωμένοι τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, πιστεύω ότι κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να μας ξεπεράσει».