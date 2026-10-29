Ξεπέρασε Λεμπρόν και Γουέιντ ο Αντετοκούνμπο: «Όταν παίζουμε άμυνα, όλα πιο εύκολα»

Η πρώτη νίκη του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ συνδυάστηκε με ένα ρεκόρ.

Με τους 24 πόντους που έβαλε απέναντι στους Χοκς ο 31χρονος σούπερ σταρ έφτασε τους 138 στα πρώτα πέντε παιχνίδια του με τη νέα του ομάδα. Τόσους δεν είχε πετύχει ποτέ κανένας παίκτης του Μαϊάμι στις πέντε πρώτες εμφανίσεις του. Ούτε ο Λεμπρόν Τζέιμς, ούτε ο Ντουέιν Γουέιντ, ούτε ο Κρις Μπος, ούτε κανένας...

Ο Greek Freak πάντως στις δηλώσεις του εστίασε στο κομμάτι της άμυνας. «Όταν παίζουμε άμυνα, όταν μαρκάρουμε τον αντίπαλό μας, όταν εστιάζουμε σε αυτό, η επίθεσή μας γίνεται πολύ πιο εύκολη, καταφέραμε να σκοράρουμε 129 πόντους. Είναι κάτι που κάναμε στην προεποχή. Είναι κάτι που ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε.

Και το παιχνίδι ήταν πιο εύκολο για εμάς. Ήταν πιο διασκεδαστικό», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο, που έχει μέχρι τώρα 27,6 πόντους, 11,2 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

sport-fm.gr