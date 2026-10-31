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Έρχεται νωρίς το πρώτο τεστ του Ιτζχάκι

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο πρώτο ήταν το φαβορί, το δεύτερο είναι... πιο γερό τεστ

Η Ανόρθωση στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου είχε την ετικέτα του φαβορί. Και την πιστοποίησε. Στο ντεμπούτο του Μπάρακ Ιτζχάκι στον κυανόλευκο πάγκο, πήρε μία νίκη ηρεμίας, αν και ακόμη είναι στα χαμηλά.

Αύριο πάει στη Λεμεσό για να παίξει με τον Άρη, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και το πρώτο τεστ για τον Ισραηλινό τεχνικό. 

Και έρχεται αρκετά νωρίς αφού καλά καλά δεν μπόρεσε να περάσει σημεία της φιλοσοφίας του. Γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά πως μία ενδεχόμενη επιτυχία, θα αυξήσει τις μετοχές και θα τον γεμίσει και αυτόν με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, ενώ φυσικά το μεγάλο όφελος θα το έχει η ομάδα που θα ανασάνει.

Άλλο τα λόγια όμως και οι παίκτες καλούνται να δείξουν και στην πράξη πως μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια και αντιπάλους με πρωταγωνιστικούς στόχους. Να σημειωθεί πως η Ανόρθωση εκτός έδρας έχει τέσσερις ήττες, σκοράροντας μόλις ένα γκολ ενώ δέχθηκε εννιά.

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