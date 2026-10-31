Σατοράνσκι: «Ήταν τρομακτική στιγμή, αλλά νιώθω πολύ καλύτερα»

Ο Τόμας Σατοράνσκι τρόμαξε τους πάντες με την άσχημη πτώση στο παρκέ στον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ντουμπάι BC. Ο Τσέχος γκαρντ διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και είναι υπό παρακολούθηση, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του. Ο ίδιος πάντως ήταν καθησυχαστικός με ανάρτησή του στα social media ποζάροντας με χαμόγελο από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Γεια σε όλους, ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για όλα τα μηνύματα, τη στήριξη και το ενδιαφέρον. Ένα πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ στην Dubai Basketball Club, τους παίκτες και το επιτελείο της, για την άμεση αντίδραση και τη βοήθεια που μου προσέφεραν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους συμπαίκτες μου, το επαγγελματικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της Χάποελ για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια. Ήταν σίγουρα μια τρομακτική στιγμή, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Σατοράνσκι.