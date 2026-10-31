Κινείται νομικά κατά του Κάραχερ η Άστον Βίλα

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία, μετά από ορισμένα σχόλια που έκανε ο Τζέιμι Κάραχερ «εις βάρος» της Άστον Βίλα και αναφορικά με το ενδεχόμενο ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι, να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο παλαίμαχος άσος των γηπέδων αναφέρθηκε σχετικά με το θέμα στο podcast Stick of Football, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι μεγαλύτερος σύλλογος από τους Βίλανς, ενώ δήλωσε επίσης πως «Στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια ιεραρχία και οι μεγαλύτερες ομάδες αποκτούν παίκτες και προπονητές από τις μικρότερες».

Τα λόγια αυτά φυσικά δεν άρεσαν στους ανθρώπους της Βίλα, που μέσω επίσημης ανακοίνωσης ενημέρωσαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του Κάραχερ, με τον ίδιο μετά από αυτή την εξέλιξη να αναφέρει πως επρόκειτο για αστείο και ότι έχει δεχθεί επιθέσεις από φιλάθλους της ομάδς (σσ Άστον Βίλα).

Πηγή: gazzetta.gr