Μπαρτσελόνα-Ρεάλ: Ρεκόρ κυνηγούν οι Καταλανοί, αντίδραση ψάχνει η «βασίλισσα» στο πρώτο Clasico της σεζόν

Ήρθε η ώρα για το πρώτο Clasico της σεζόν, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (25/10, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου», σε ένα από τα σπουδαιότερα ντέρμπι του πλανήτη.

Οι «μπλαουγκράνα» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν, με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, για το Champions League. Ωστόσο, στη La Liga μετρούν εννέα νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς και οδηγούν την κούρσα στη La Liga. Οι πρωταθλητές Ισπανίας ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από τη σεζόν 1968-69 και θέλουν, κόντρα στη μεγάλη αντίπαλό τους, να κάνουν το 10/10, γράφοντας ιστορία και διευρύνοντας τη διαφορά από τους Μαδριλένους στους εννέα βαθμούς.

Στην αντίπερα όχθη, η «βασίλισσα» βρίσκεται υπό πίεση, καθώς με 21 βαθμούς είναι στην 3η θέση και πίσω τόσο από τους Καταλανούς, όσο και από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η νίκη με 4-1 επί της Λειψίας, για το Champions League, έδωσε ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία καλείται να δείξει χαρακτήρα στο πιο απαιτητικό παιχνίδι της σεζόν μέχρι στιγμής. Ένα θετικό αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη θα τη διατηρήσει κοντά στην κορυφή, στέλνοντας παράλληλα το «μήνυμα» πως είναι εδώ για τον τίτλο, ενώ μια ήττα θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την απόσταση από το σύνολο του Χάνσι Φλικ, που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Γερμανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς ο Ντάνι Όλμο τραυματίστηκε στον προσαγωγό στο παιχνίδι με την Παρί και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Εκτός βρίσκεται και ο Έρικ Γκαρθία, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό μηρό, με την εκτιμώμενη περίοδο αποθεραπείας του να υπολογίζεται σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Παράλληλα, ο Αντρέας Κρίστενσεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηρό, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζιλ Κουντέ, λόγω διαστρέμματος στον αριστερό αστράγαλο και την τελευταία στιγμή θα κριθεί αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Clasico.

Προβλήματα απουσιών αντιμετωπίζει και η Ρεάλ, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Βινίσιους, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του απέναντι στη Βιγιαρεάλ και θα επιστρέψει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League. Παράλληλα, οι Ροντρίγκο, Φερλάν Μεντί και Ραούλ Ασένθιο είναι εδώ και αρκετό διάστημα στα πιτς, με τον Μουρίνιο να επιστρέφει στο «Καμπ Νου» ως προπονητής της Ρεάλ μετά τον Ιανουάριο του 2013, όταν η «βασίλισσα» είχε πάρει τη νίκη με 3-1 στο δεύτερο ημιτελικό του Copa Del Rey. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση για ένα θετικό αποτέλεσμα, με το οποίο η Ρεάλ θα κάνει restart και θα μπει ξανά δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το Clasico διεξάγεται μόλις μία ημέρα πριν από την τελετή της Χρυσής Μπάλας, που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Δύο εκ των φαβορί για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του κόσμου, οι Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ είναι οι παίκτες-βαρόμετρα και δεδομένα όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω τους στο πρώτο ντέρμπι των δύο ομάδων για τη φετινή σεζόν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Γκαρθία, Εσπάρτ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Ρόδρι, Πέδρι, Φερμίν Λόπεθ, Γκόρντον, Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ, Εμπαπέ.

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