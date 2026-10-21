Μεγάλα χρηματικά ποσά στα σπίτια εμπλεκομένων μετά τα εντάλματα σύλληψης

Βαγγέλης Λιόλιος και Ηλίας Κορομηλάς συνελήφθησαν από τις αρχές μετά από ένταλμα που εκδόθηκε από τον εισαγγελέα Αθηνών, για την εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ!

Παράλληλα υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τέσσερα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρου Παπαπέτρου (αποσύρθηκε το καλοκαίρι), αλλά και τον παράγοντα του μπάσκετ, Γιώργο Μαυραγάνη, που έχει αντίστοιχο ρόλο, με αυτόν που είχε ο Θωμάς Μητρόπουλος στην… παράγκα του ποδοσφαίρου!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις κατ' οίκον έρευνες των Αρχών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έχουν βρεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες στους εμπλεκόμενους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν σε στημένα παιχνίδια και παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες της πρώτης κατηγορίας, ενώ προέκυψαν έπειτα από τρίμηνη εισαγγελική έρευνα του εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολο Γραμμένο.

Πηγή: sdna.gr