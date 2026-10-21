Βόμβα μεγατόνων: Εντάλματα σύλληψης για τα δύο πιο βαριά ονόματα της διαιτησίας!

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς η τρίμηνη εισαγγελική έρευνα από τον εισαγγελέα Αθηνών Απόστολο Γραμμένο που κατέδειξε στημένα παιχνίδια και παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες της πρώτης κατηγορίας, οδήγησε σε εντάλματα σύλληψης, που αφορούν μεταξύ άλλων και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο!

Συνολικά έχουν εκδοθεί -μέχρι αυτή τη στιγμή- έξι εντάλματα σύλληψης, στα οποία βρίσκονται και τα δύο πιο βαριά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας!

Πρόκειται για διαιτητές που αποτελούσαν τα πρώτα... βιολιά της ΚΕΔ και αποφάσιζαν για τους πρωταθλητές, σφυρίζοντας σε τελικούς τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως το ένα από τα δύο πρόσωπα, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Η δίωξή τους αφορά σε βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν και κατ' οίκον έρευνες.