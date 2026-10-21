Ο Ανδρέου δίνει το σύνθημα για το ευρωπαϊκό αήττητο της Ομόνοιας

Υπόσχεση ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, έδωσε ο Παναγιώτης Ανδρέου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, για την αυριανή αναμέτρηση της Ομόνοιας με την Μπενφίκα στο ΓΣΠ (22:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa League.

«Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι, ερχόμαστε από δύσκολο πρόγραμμα», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό κόντρα σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, τη νίκη και να συνεχίσουμε το αήττητο μας στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα η Μπενφίκα, είναι όμως ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο για να δώσουμε το 100%, θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από τον αγώνα».

Σε ερώτηση για τη εξέλιξη του ως ποδοσφαιριστής, είπε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εξέλιξη μου, με στήριξε και ο προπονητής μου. Είναι στοιχείο της ομάδας αυτό, να στηρίζει τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Εγώ πρέπει να συνεχίσω την σκληρή δουλειά»

Όσον αφορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, υπογράμμισε: «Γέμισα με χαρά και αυτοπεποίθηση όταν φόρεσα το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το ονειρευόμουν από μικρός και θέλω να το τιμήσω»