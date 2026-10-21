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Κατηγορίες για δωροδοκία/δωροληψία και στημένους αγώνες για Λιόλιο και άλλους-Αύριο στην Ευελπίδων

ΓΗΠΕΔΟ

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Κακουργηματικές διώξεις για διαφθορά, στημένα ματς και παράνομο στοιχηματισμό καταλογίζονται στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, σε συνεργάτες του και διαιτητής ή μέλη της ΚΕΔ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά τις κατηγορίες για δωροδοκία/δωροληψία και στημένους αγώνες αντιμετωπίζουν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, συνεργάτες του και μέλη της ΚΕΔ. Σύμφωνα με την δικαστική ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Άννα Κανδύλη, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία προσαγωγών για έξι κατηγορούμενους και αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στην Ευελπίδων.

«Είναι έξι οι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Έχουν εκδοθεί εντάλματα. Οι κατηγορίες, σύμφωνα με πληροφορίες είναι για δωροδοκία/δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Είναι μια έρευνα που γινόταν από τον αθλητικό εισαγγελέα και κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν βγήκαν εντάλματα από τον ανακριτή. Συγκεντρώθηκαν έγγραφα, δόθηκαν καταθέσεις που μιλούσαν για δωροδοκίες, για στημένους αγώνες, όχι μόνο στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και σε άλλες κατηγορίες, ενώ περιλάμβαναν και ομάδες που συμμετείχαν και στο στοίχημα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή για να πάρουν προθεσμία για τις απολογίες τους», ανέφερε.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν προσαχθεί ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο σύμβουλος διαιτησίας της ΕΟΚ, Ηλίας Κορομηλάς, ενώ ανάλογη διαδικασία έχει ήδη κινηθεί για δύο διαιτητές, την Βάσω Τσαρούχα και τον Πέτρο Παπαπέτρου, αλλά και τον συνεργάτη του προέδρου της ομοσπονδίας, Γιώργο Μαυραγάνη, που δεν έχει κάποιον θεσμικό ρόλο.

 

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