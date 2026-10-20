Ώρα για δράση στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη σεζόν 2026-27, μια χρονιά με σημαντικές αλλαγές και έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Οι ισορροπίες στην κορυφή αναδιαμορφώνονται μετά από μια δραστήρια offseason, θέτοντας τις βάσεις για μια συναρπαστική κούρσα τίτλου.

Στην Ανατολή, οι περυσινοί πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς, με ηγέτη τον MVP των τελικών Τζέιλεν Μπράνσον, διατηρούν τον κορμό τους υπό τον Μάικ Μπράουν, ενώ οι ενισχυμένοι Φιλαδέλφεια Σίξερς με τις προσθήκες των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζέιλεν Μπράουν διεκδικούν ευθέως τα σκήπτρα. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι Μαϊάμι Χιτ που απέκτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο χτίζοντας νέα αμυντική ταυτότητα υπό τον Έρικ Σπόλστρα, οι Μιλγουόκι Μπακς που προχωρούν σε νέα εποχή, καθώς και οι Σέλτικς με την επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ και οι Πέισερς με τον υγιή Ταϊρίς Χάλιμπερτον.

Στη Δύση, οι περυσινοί φιναλίστ Σαν Αντόνιο Σπερς, οι σταθερά ισχυροί Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Ντένβερ Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς συνθέτουν την πρώτη γραμμή ισχύος. Την ίδια στιγμή, οι Λος Άντζελες Λέικερς γυρίζουν οριστικά σελίδα: μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η ομάδα περνά πλέον αποκλειστικά στα χέρια του Λούκα Ντόντσιτς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους «λιμνάνθρωπους».

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Atlantic Division

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Νιου Γιορκ Νικς: Ως περυσινοί πρωταθλητές και με ηγέτη τον MVP των τελικών Τζέιλεν Μπράνσον, διατηρούν τον πρωταθλητικό τους κορμό, παρότι έχασαν τον Μίτσελ Ρόμπινσον και ψάχνουν επέκταση με τον Κάρλ-Άντονι Τάουνς και τον Τζος Χαρτ μεταξύ άλλων.

Φιλαδέλφεια Σίξερς: Πραγματοποίησαν τεράστια μεταγραφική κίνηση φέρνοντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Τζέιλεν Μπράουν δίπλα στους Τζοέλ Εμπίντ και Ταϊρίς Μάξι, φιλοδοξώντας να φτάσουν στην κορυφή.

Βοστόνη Σέλτικς: Μετά την αποχώρηση του Τζέιλεν Μπράουν και την επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ από τραυματισμό, ενίσχυσαν την άμυνά τους με τον Μίτσελ Ρόμπινσον και τον βετεράνο Πολ Τζορτζ.

Τορόντο Ράπτορς: Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στο Τορόντο για να ηγηθεί της ομάδας μαζί με τον Σκότι Μπαρνς, με τον Μπράντον Ίνγκραμ να ακολουθεί αντίθετη διαδρομή και να καταλήγει στους Κλίπερς.

Μπρούκλιν Νετς: Μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν, αναδομούνται φέρνοντας τον Τζούλιους Ράντλ για να πλαισιώσει τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, ποντάροντας παράλληλα στον ρούκι Μικέλ Μπράουν.

Central Division===================

Κλίβελαντ Καβαλίερς: Διατήρησαν τον βασικό τους κορμό (Μίτσελ, Άλεν, Μόμπλεϊ, Χάρντεν) και πρόσθεσαν τον ταλαντούχο Πέιτον Γουότσον από τους Νάγκετς, στοχεύοντας ξανά ψηλά μετά τους περσινούς τελικούς της Ανατολής.

Ντιτρόιτ Πίστονς: Οι περσινοί πρωταθλητές της κανονικής περιόδου διατηρούν σταθερή βάση με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ και τον δυναμικό Οσάρ Τόμπσον, παρά τις αποχωρήσεις σημαντικών ρολίστ.

Ιντιάνα Πέισερς: Με τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον να επιστρέφει από ρήξη χιαστού και την προσθήκη του Ίβιτσα Ζούμπατς κάτω από τη ρακέτα, οι Πέισερς φιλοδοξούν να επιστρέψουν δυναμικά στην πρώτη γραμμή.

Σικάγο Μπουλς: Συνεχίζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης υπό τον νέο προπονητή Τιάγκο Σπλίτερ, ποντάροντας στην εξέλιξη του νεαρού Μάτας Μπουζέλις αλλά και του εκρηκτικού Κέιλεμπ Γουίλσον, τον οποίο απέκτησαν στο Νο4 του εφετινού draft.

Μιλγουόκι Μπακς: Νέα σελίδα για την ομάδα μετά την ιστορική ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, με τον Τάιλερ Χίρο και τον Καλέλ Γουέρ να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο υπό τον νέο προπονητή Τέιλορ Τζένκινς.

Southeast Division=====================

Μαϊάμι Χιτ: Η ομάδα πυροδότησε τη μεγαλύτερη «βόμβα» της εφετινής offseason, φέρνοντας στη Φλόριντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις από τους Μπακς σε μια τεράστια ανταλλαγή (με ανταλλάγματα τους Τάιλερ Χίρο, Καλέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ Τζρ. και Κάσπαρας Γιακουτσόνις, καθώς και επιλογές στο ντραφτ). Υπό τις οδηγίες του Έρικ Σπόλστρα (στην 19η σεζόν του στον πάγκο), οι Χιτ ενισχύθηκαν περαιτέρω προσθέτοντας τον έμπειρο Κλέι Τόμπσον, τον Τιμ Χάρνταουεϊ Τζρ. και τον Νικ Ρίτσαρντς, ενώ επέκτειναν το συμβόλαιο του Άντριου Γουίγκινς. Με βασικό point guard τον Ντάβιον Μίτσελ και τεράστιο ελληνικό και παγκόσμιο ενδιαφέρον στραμμένο πάνω τους, οι Χιτ μετατρέπονται σε μια ομάδα με εξαιρετική αμυντική ταυτότητα, η οποία -εφόσον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμείνει υγιής- έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κάνει κάτι πολύ καλό.

Ατλάντα Χοκς: Ενίσχυσαν την περιφερειακή τους γραμμή με την απόκτηση των Λου Ντορτ και Άαρον Γουίγκινς, που έχουν εμπειρία πρωταθλητισμού με τους Θάντερ, ενώ η ομάδα αναμένεται να στηριχθεί στο ταλέντο του Τζέιλεν Τζόνσον και την εμπειρία του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ.

Ορλάντο Μάτζικ: Με νέο προπονητή τον Σον Σουίνι και βασικό δίδυμο τους Πάολο Μπανκέρο και Φραντς Βάγκνερ, στοχεύουν σε μια ακόμα πιο βαθιά πορεία στα πλέι οφ.

Σάρλοτ Χόρνετς: Έκαναν ολική ανανέωση του ρόστερ τους φέρνοντας τους Γκρέισον Άλεν, Ρόις Ο’Νιλ και Ντένις Σρούντερ, ενώ ποντάρουν στην πληθωρικότητα του Ναζ Ριντ.

Γουάσινγκτον Γουίζαρντς: Με την προσθήκη των Τρέι Γιανγκ, Άντονι Ντέιβις, Κρις Μίντλετον και του #1 του ντραφτ Έι.Τζέι. Ντιμπάντσα, επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους τις τελευταίες αποτυχημένες σεζόν.

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Northwest Division

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Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Μετά τον αποκλεισμό τους στους τελικούς της Δύσης, αναγκάστηκαν λόγω salary cap να παραχωρήσουν σημαντικά γρανάζια (Ντορτ, Γουίγκινς, Τζο), ποντάροντας πλέον στην επιστροφή του Τζέιλεν Ουίλιαμς.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Εντυπωσιακή ενίσχυση για τους φιναλίστ των ημιτελικών της Δύσης, καθώς πρόσθεσαν τους ΛαΜέλο Μπολ και Τζόναθαν Κουμίνγκα δίπλα στον Άντονι Έντουαρντς.

Ντένβερ Νάγκετς: Ο Νίκολα Γιόκιτς (που δεν έχει υπογράψει ακόμη επέκταση) παραμένει ο απόλυτος ηγέτης, με την ομάδα να κρατάει ως βασικό κορμό τους Άαρον Γκόρντον, Καμ Τζόνσον και Κρίστιαν Μπράουν.

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς: Με νέο προπονητή τον Μάικα Νόρι, δημιουργούν μια εκρηκτική περιφέρεια με την απόκτηση του Τζα Μοράντ (μέσω ανταλλαγής) και την επιστροφή του Ντέιμιαν Λίλαρντ από τραυματισμό.

Γιούτα Τζαζ: Δείχνουν διάθεση να γίνουν άμεσα ανταγωνιστικοί επενδύοντας στους Τζούσουφ Νούρκιτς και Τζάκσον Χέιζ, ενώ ποντάρουν στο Νο. 2 του ντραφτ, τον Ντάριν Πετέρσον, παραχωρώντας τον Γουόκερ Κέσλερ.

Pacific Division

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Λος Άντζελες Λέικερς: Η εποχή ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί παρελθόν. Πλέον, τα ηνία παίρνει ο Λούκα Ντόντσιτς. Την πόρτα της εξόδου ακολούθησαν επίσης οι Μάρκους Σμαρτ, Ρούι Χατσιμούρα, Ντίαντρε Έιτον, Τζάξον Χέιζ και Λουκ Κενάρντ. Στη ρακέτα αποκτήθηκε ο σέντερ Γουόκερ Κέσλερ μέσω ανταλλαγής από τη Γιούτα, ενώ επενδύθηκαν 112 εκατ. δολάρια για τους ελεύθερους Κουέντιν Γκράιμς και Σάντρο Μαμουκελασβίλι.

Φοίνιξ Σανς: Ενισχύουν το σκληροτράχηλο προφίλ τους γύρω από τους Ντέβιν Μπούκερ και Ντίλον Μπρουκς προσθέτοντας τον Μάιλς Μπρίτζες, ενώ δίνουν το ελεύθερο στον Τζέιλεν Γκριν να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Ανανέωσαν τους Ντρέιμοντ Γκριν, Αλ Χόρφορντ και Κρίσταπς Πορζίνγκις, αλλά η χρονιά ξεκινά με τεράστιο κενό λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Τζίμι Μπάτλερ.

Λος Άντζελες Κλίπερς: Μετά την παραχώρηση του Καουάι Λέοναρντ στους Τορόντο Ράπτορς, χτίζουν τη νέα τους βάση με τον Μπράντον Ίνγκραμ, τον Ρούι Χατσιμούρα, τον Ντάριους Γκάρλαντ και τον ταλαντούχο ρούκι Κίτον Γουάγκλερ.

Σακραμέντο Κινγκς: Με τον Μπεν Σίμονς να έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου (χάνοντας τη σεζόν), οι ελπίδες πέφτουν στη συνεργασία του Ντομάντας Σαμπόνις με τον ταλαντούχο ρούκι Ντάριους Άκαφ Τζ.

Southwest Division

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Σαν Αντόνιο Σπερς: Οι περσινοί φιναλίστ του ΝΒΑ χτίζουν πάνω στον Βίκτορ Γουεμπανγιάμα, τον Ντι'Άαρον Φοξ και τους Ντίλαν Χάρπερ και Στεφόν Κάστλ, ενισχύοντας τη νεανική τους ομάδα με την εμπειρία του βετεράνου Τομπάιας Χάρις.

Χιούστον Ρόκετς: Ο Κέβιν Ντουράντ ηγείται της ομάδας δίπλα στον Αλπερέν Σενγκούν και τον Φρεντ ΒανΒλίτ (που επιστρέφει από ρήξη χιαστού), ενώ η προσθήκη του Μάρκους Σμαρτ χαρίζει αμυντική σκληράδα.

Ντάλας Μάβερικς: Με τον Κούπερ Φλαγκ να προέρχεται από μια εκπληκτική πρώτη σεζόν (21 π. μέσο όρο) και τον Κάιρι Ίρβινγκ να επιστρέφει από ρήξη χιαστού, ο νέος προπονητής Ντάστι Μέι ενισχύει τη φροντ λάιν με τον ρούκι Μορέζ Τζόνσον Τζ., τον Ζακαρί Ρισασέ και τον Σάντι Αλντάμα.

Νιου Όρλινς Πέλικανς: Ο χρόνος πιέζει τον Ζάιον Γουίλιαμσον να αποδείξει αν μπορεί να είναι ο απόλυτος ηγέτης, σε μια ομάδα που πρόσθεσε τον Μπένεντικτ Μαθούριν για να ενισχύσει την επίθεσή της.

Μέμφις Γκρίζλις: Η εποχή Τζα Μοράντ τελείωσε οριστικά. Με νέο ηγέτη τον 19χρονο ρούκι Κάμερον Μπούζερ και προσθήκες όπως ο Τζέραμι Γκραντ, μπαίνουν σε φάση ριζικής ανανέωσης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

* Κανονική Περίοδος: 21 Οκτωβρίου με 12 Απριλίου

* All-Star break : 20-22 Φεβρουαρίου 2027 (Φοίνιξ)

* Τουρνουά Play-in : 14-17 Απριλίου

* Playoffs : 18 Απριλίου

* Τελικοί ΝΒΑ : Έναρξη 4 Ιουνίου

ΤΟΥΡΝΟΥΑ PLAY-IN

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* Το τουρνουά play-in θα κρίνει τις τελευταίες δύο θέσεις των playoffs σε κάθε περιφέρεια. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 7η μέχρι τη 10η θέση σε κάθε περιφέρεια θα λάβουν μέρος στο τουρνουά που θα κρίνει ποιες ομάδες θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση κάθε περιφέρειας.

* Στο τουρνουά play-in, η ομάδα που έχει τερματίσει στην 7η θέση φιλοξενεί την ομάδα που έχει τερματίσει στην 8η θέση, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 7η θέση στα playoffs. Στη συνέχεια, ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα μεταξύ της ομάδας που έχει τερματίσει 9η και της ομάδας που έχει τερματίσει 10η, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 8η και τελευταία θέση στα playoffs.

EMIRATES NBA CUP 2026=====================

Το Emirates NBA Cup επιστρέφει για τέταρτη χρονιά. Και οι 30 ομάδες χωρίστηκαν σε έξι ομίλους των πέντε, με βάση το περσινό τους ρεκόρ νικών-ηττών (τρεις όμιλοι σε κάθε περιφέρεια). Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου, κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες ομίλων στις καθιερωμένες “ Cup Nights” - δύο εντός και δύο εκτός έδρας.

Τα προημιτελικά (Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Δεκεμβρίου) και οι ημιτελικοί (Τρίτη 8 και/ή Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου) θα διεξαχθούν στις έδρες ομάδων του NBA, προτού το τουρνουά ολοκληρωθεί με τον τελικό την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στο Hinkle Fieldhouse στην Ιντιανάπολη.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

ΑΝΑΤΟΛΗ East A Ντιτρόιτ Πίστονς Τορόντο Ράπτορς Ορλάντο Μάτζικ Μιλγουόκι Μπακς Μπρούκλιν Νετς

East B

Νιου Γιορκ Νικς

Κλίβελαντ Καβαλίερς

Φιλαντέλφια Σίξερς

Μαϊάμι Χιτ

Ιντιάνα Πέισερς

East C

Μπόστον Σέλτικς

Ατλάντα Χοκς

Σάρλοτ Χόρνετς

Σικάγο Μπουλς

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

ΔΥΣΗ

West A

Ντένβερ Νάγκετς

Χιούστον Ρόκετς

Φοίνιξ Σανς

Ντάλας Μάβερικς

Γιούτα Τζαζ

West B

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Κλίπερς

Νιου Όρλινς Πέλικανς

Μέμφις Γκρίζλις

West C

Σαν Αντόνιο Σπερς

Λος Άντζελες Λέικερς

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Σακραμέντο Κινγκς

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ