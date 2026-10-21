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Μπεργκ: «Πρόκληση, τεστ και μια σημαντική εμπειρία για εμάς» - Νοκ άουτ ο Κουλιμπαλί

ΓΗΠΕΔΟ

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ΟΙ τοπιθετήσεις του προπονητή της Ομόνοιας για τον αυριανό αγώνα του Europa League.

Ομάδα επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ χαρακτήρισε την Μπενφία ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση στο ΓΣΠ (22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. 

«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ, μία από τις δύο ή τρεις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας ιστορικά», είπε και πρόσθεσε: «Πέρσι κατάφερε να κερδίσει ακόμη και τη Ρεάλ Μαδρίτης! Διαθέτει πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Στο τελευταίο της παιχνίδι έκανε οκτώ αλλαγές και πάλι κατάφερε να κερδίσει. Δεν γνωρίζουμε ποιους θα επιλέξει αύριο, αλλά όποιοι κι αν αγωνιστούν η ποιότητα θα είναι πολύ υψηλή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, ένα τεστ και μια σημαντική εμπειρία για εμάς».

Για το τι πρέπει να κάνει η Ομόνοια στο παιχνίδι, είπε: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί αμυντικά. Η Μπενφίκα επιτίθεται γρήγορα, είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, αλλά μπορεί και να κυριαρχήσει, περιορίζοντας τον αντίπαλο στην περιοχή του. Έχει ατομική ποιότητα, αλλά και πολύ καλή ομαδική λειτουργία. Οι ποδοσφαιριστές της γνωρίζονται καλά και ο προπονητής της, παρότι είναι νέος στην ομάδα, διαθέτει μεγάλη εμπειρία».

Όσον αφορά το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα της ομάδας, σημείωσε: «Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να δούμε την ένταση, τον ρυθμό και την ποιότητα του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, ακόμη και απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους. Εμείς αγωνιστήκαμε τη Δευτέρα, ενώ η Μπενφίκα δεν είχε παιχνίδι το Σαββατοκύριακο και θα παρουσιαστεί πιο ξεκούραστη. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να γίνουμε ομάδα υψηλού επιπέδου, πρέπει να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις συνθήκες».

Για την κατάσταση του Κουλιμπαλί, ενημέωσε πώς δεν υπολογίζεται: «Είχε ένα τραυματισμό την Δευτέρα. Δεν θα είναι διαθέσιμος για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός, δεν μπορείς όμως να γνωρίζεις πόσο θα μείνει εκτός. Μπορεί να είναι δέκα μέρες, ή δώδεκα. Σίγουρα θα είναι εκτός για την επόμενη εβδομάδα»

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