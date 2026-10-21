Καταιγισμός εξελίξεων: Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος!

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος, μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τον αθλητικό εισαγγελέα που ερεύνησε γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ.

Εκτός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα, από τα συνολικά έξι για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα.

Η τρίμηνη εισαγγελική έρευνα έγινε από τον Εισαγγελέα Αθηνών, Αποστόλη Γραμμένο.